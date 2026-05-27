miércoles 27 de mayo de 2026 - Edición Nº4449

Espectáculos | 23 may 2026

Televisión

Es mi sueño: Karen Valenzuela olvidó la letra y Levinton la contuvo en vivo

La participante Karen Valenzuela vivió un momento de máxima tensión en “Es mi sueño”, pero recibió el apoyo del jurado y logró continuar en el certamen.

Joaquín Levinton, Natalie Pérez y Karen Valenzuela en Es mi Sueño.
TAGS: JOAQUíN LEVINTON, NATALIE PéREZ, KAREN VALENZUELA, GUIDO KACZKA

Un instante cargado de emoción se vivió en Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka, cuando la participante Karen Valenzuela se quebró en pleno escenario tras olvidarse parte de la letra mientras interpretaba “Todo me recuerda a ti”.

 

La joven intentaba continuar con la canción en medio de los nervios y la angustia, hasta que terminó emocionándose frente al jurado y el público. En ese momento, Joaquín Levinton intervino para contenerla junto a Natalie Pérez, generando uno de los momentos más comentados del programa.

 

Luego de recuperar la calma, Karen explicó que durante la actuación se le mezclaron emociones personales, recuerdos de su infancia y la presión de cantar frente a su familia, que se encontraba presente en el estudio. La participante también sorprendió al revelar que imaginó a Levinton acompañándola arriba del escenario mientras atravesaba el bloqueo.

 

Pese al tropiezo inicial, el jurado destacó su capacidad para continuar cantando y mantener el control de la interpretación. Incluso, Abel Pintos elogió su manejo vocal y remarcó que equivocarse con la letra no afectaba el verdadero valor artístico de la presentación.

 

Finalmente, Karen recibió el apoyo unánime del jurado y consiguió avanzar a la siguiente etapa del certamen, en una noche atravesada por la emoción, los nervios y el respaldo de los artistas presentes.

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