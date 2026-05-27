Es mi sueño: Karen Valenzuela olvidó la letra y Levinton la contuvo en vivo

Un instante cargado de emoción se vivió en Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka, cuando la participante Karen Valenzuela se quebró en pleno escenario tras olvidarse parte de la letra mientras interpretaba “Todo me recuerda a ti”.

La joven intentaba continuar con la canción en medio de los nervios y la angustia, hasta que terminó emocionándose frente al jurado y el público. En ese momento, Joaquín Levinton intervino para contenerla junto a Natalie Pérez, generando uno de los momentos más comentados del programa.

#EsMiSueño 🎤 Karen Valenzuela se olvidó la letra en “Es mi sueño”, quebró en llanto y Joaquín Levinton salió a contenerla en vivo. ❤️



👏 El jurado la apoyó y logró avanzar en el certamen.



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Luego de recuperar la calma, Karen explicó que durante la actuación se le mezclaron emociones personales, recuerdos de su infancia y la presión de cantar frente a su familia, que se encontraba presente en el estudio. La participante también sorprendió al revelar que imaginó a Levinton acompañándola arriba del escenario mientras atravesaba el bloqueo.

Pese al tropiezo inicial, el jurado destacó su capacidad para continuar cantando y mantener el control de la interpretación. Incluso, Abel Pintos elogió su manejo vocal y remarcó que equivocarse con la letra no afectaba el verdadero valor artístico de la presentación.

Finalmente, Karen recibió el apoyo unánime del jurado y consiguió avanzar a la siguiente etapa del certamen, en una noche atravesada por la emoción, los nervios y el respaldo de los artistas presentes.