“¡Mirá lo que hice!”: Amarok chocó por detrás a un auto y mató a toda una familia en San Vicente

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, tras ser embestidas por detrás por una camioneta de alta gama cuyo conductor quedó aprehendido.

El violento siniestro vial se registró en el kilómetro 53 de la mencionada ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. En ese sector, y por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un joven estudiante universitario de 28 años, identificado como Leandro Panetta y domiciliado en Quilmes, chocó por alcance a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en su mismo sentido.

Como consecuencia del impacto, las cinco personas que viajaban en el automóvil fallecieron de manera instantánea en el lugar del hecho.

Fuentes policiales informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y quien manejaba el Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez (29); un hombre mayor de edad que aún no pudo ser identificado, y dos menores de edad cuyas identidades también permanecen bajo reserva.

Al lugar de la tragedia arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente Primera, quienes constataron los fallecimientos.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 de San Vicente, dispuso la inmediata aprehensión del conductor de la camioneta Amarok, quien fue trasladado a un hospital local bajo custodia policial para ser asistido y quedar a disposición de las pericias de rigor. El hecho fue caratulado de forma preventiva como “homicidio culposo”.

“¡Mirá lo que hice… mirá lo que hice!”

Una testigo, explicó que “la Amarok nos pasó a toda velocidad y vimos la polvareda cuando impactó con el Peugeot. Tranquilamente podíamos haber sido nosotros”.

#Policiales 💥🚨 “Mirá lo que hice”: una Amarok chocó y mató a toda una familia en San Vicente



El brutal choque se produjo en el km 53 de la Ruta 6, a la altura de San Vicente, y terminó en tragedia ya que el conductor de una Volkswagen Amarok gris impactó por detrás a un… pic.twitter.com/0tSON1uV9C — ANDigital (@ANDigitalOK) May 24, 2026

“Nos bajamos para poder asistir a la familia del Peugeot y se veían ya sin vida ninguno respondía y encontré el bebé que la señora tenía en brazos”, anexó Micaela C.

En cuanto al conductor de la Amarok, indicó que “se bajó sin un raspón y no quería ni acercarse al vehículo”.

“Me decía ‘mirá lo que hice... mirá lo que hice’”, reveló, para luego especular con que el conductor estaba alcoholizado.

“No tenía olor a alcohol pero tenía actitudes cuando estaba parado que sí parecía. Nos dijeron después cuando se lo llevaron que no tenían pipeta para hacerle el test de alcohol, solo le sacaron sangre”, cerró.

