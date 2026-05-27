Duki y Frankkaster revolucionaron el showmatch de 9z Globant

Duki y Frankkaster fueron protagonistas del showmatch de Counter-Strike 2 que 9z Globant realizó este viernes en Buenos Aires in Game, en una jornada que reunió a cientos de fanáticos y agotó todos los cupos disponibles para vivir una experiencia única junto a la organización más influyente del gaming latinoamericano. La transmisión se realizó en vivo a través del canal oficial de YouTube de 9z Globant y contó con la conducción de Ariel Hergott.

El encuentro funcionó como celebración de esta nueva etapa para 9z Globant tras la incorporación de Duki como socio del club y también como despedida oficial del roster de Counter-Strike 2 antes de su participación en el Major, uno de los torneos más importantes del circuito competitivo internacional.

La jornada comenzó con unas palabras de bienvenida de Frankkaster, quien presentó oficialmente a Duki como nuevo socio de la organización. Entre los asistentes estuvieron Guibert Englebienne Co-Founder y presidente de Globant Latam, Kevin Janzen, CEO del Gaming & EdTech AI Studio de Globant, y Federico Lauría por Dale Play, acompañando una jornada que reafirmó el crecimiento de 9z Globant y la unión entre gaming, música y cultura digital.

Durante el evento, Guibert Englebienne destacó el impacto cultural y tecnológico que representa hoy 9z Globant: “Hoy convergen en un mismo lugar el entretenimiento, el deporte, la tecnología y la música. Estamos construyendo comunidad en un mundo donde la vida de todos ya está atravesada por estas industrias”.

“Crear una organización como 9z Globant es una combinación única: pensar en grande como Silicon Valley, pero sin perder nunca esa pasión de barrio que nos define como argentinos. Esa pasión es la que nos va a llevar al mundo y la que nos impulsa a romperla también en los esports, trasladando la misma emoción y sentido de pertenencia que vivimos en cada deporte”, acotó.

Frankkaster también agradeció el apoyo de la comunidad y destacó el crecimiento de la organización junto a sus fanáticos: “9z son ustedes. Todo lo que venimos construyendo desde hace años existe gracias a la gente que está del otro lado apoyando al equipo y a la organización”.

Por su parte, Federico Lauría se refirió al vínculo entre Dale Play y 9z Globant: “Es un honor y un orgullo acompañar a 9z en este momento. Yo no tenía idea de lo que era Counter-Strike, pero llamé a Duki y me dijo: ‘hacé todo lo posible para que 9z siga existiendo y acompañalos’. Con eso alcanzó para entender todo. Hoy se cierra un ciclo y empieza una nueva era camino al mundial”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al roster principal de Counter-Strike 2 de 9z Globant. Allí se proyectó un video especial repasando el camino del equipo y luego se realizó la entrega oficial de las nuevas camisetas que utilizarán en el Major.

El evento reunió a figuras, talentos, creadores de contenido y referentes de la comunidad gamer en una experiencia que fusionó esports, entretenimiento y cultura digital. Durante toda la jornada, los fanáticos pudieron seguir de cerca la exhibición, compartir actividades especiales y vivir una propuesta inmersiva que reafirma el lugar de 9z Globant como una plataforma cultural que trasciende los esports.

La exhibición tuvo como protagonistas al Team Duki, integrado por Duki, MKS, Coscu, Frozouda y Guishorro, y al Team Fran, compuesto por Frankkaster, Martin RGB, Ramma, Bananirou y Zeko, en una serie de partidas que mezclaron competencia, humor y momentos virales frente a toda la comunidad presente y miles de espectadores conectados online. El equipo liderado por Frankkaster se quedó con la victoria del primer mapa, mientras que el Team Duki se impuso en el segundo, cerrando la exhibición con un empate que hizo explotar al público presente.

El pionero del trap fue una de las grandes atracciones de la noche. El referente argentino, históricamente vinculado al gaming y a la comunidad de 9z Globant, participó activamente de la exhibición y compartió momentos junto a jugadores, streamers y fanáticos presentes.

“A mí me encantan los jueguitos desde que soy chico y con el tiempo entendí que estaba pasando algo muy zarpado con los videojuegos, parecido a lo que pasó con el trap en su momento. Cuando conocí a Fran vi a alguien que soñaba igual que yo, y ahí empezó este vínculo con 9z”, expresó Duki.

La jornada marcó un nuevo capítulo en la evolución de 9z Globant, consolidando el vínculo entre gaming y música como dos universos profundamente conectados por las nuevas generaciones.

La incorporación de Duki como socio estratégico representa un paso clave en la expansión cultural y global de la organización, que continúa creciendo dentro y fuera de los esports.

Esta alianza llega en un momento inmejorable para 9z Globant. Tras su reciente paso por la PGL Astana 2026 en Kazajistán, el conjunto argentino ya calienta motores para su próximo gran desafío: el stage 2 de la IEM Major Cologne 2026 en junio, donde buscará seguir haciendo historia en la élite del Counter-Strike. Además, en agosto, el equipo dirá presente en la Esports World Cup 2026, la cita más trascendente del calendario competitivo.