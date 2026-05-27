Berni apuntó contra el entorno de Kicillof: “Algunos reniegan del peronismo”

El senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni, no ocultó sus diferencias con el armado político del gobernador bonaerense Axel Kicillof y remarcó la urgencia de que el peronismo se ordene como opción de poder antes de 2027.

“La responsabilidad del peronismo de cara al 2027 es ordenarse y a partir de ahí ser una opción de poder para las elecciones”, enfatizó el legislador en declaraciones a Infobae al regreso, al tiempo que aclaró que “no es con Cristina adentro o con Cristina afuera. El peronismo debe representar intereses, no personas”.

El rol de Axel Kicillof

“Muchos de los que asesoran al gobernador no vienen del peronismo, no lo comprenden y algunos hasta reniegan del peronismo”, advirtió el exministro de Seguridad bonaerense.

En concreto, indicó que esos sectores, ligados a Alberto Fernández y a partidos como el FrePaso y el Frente Grande, impulsaron una estrategia electoral que terminó debilitando al partido.

“Ese grupo de hombres y mujeres utilizó el partido PARTE, creado por Alberto Fernández, para ponerlo a disposición de Kicillof y así ir a las elecciones”, fustigó

Del mismo modo, recordó que la decisión de desdoblar los comicios provinciales fue producto de “una ingeniería electoral para salvar sus propios intereses”, lo que derivó en “un triunfo táctico en septiembre y una derrota estratégica en octubre”.

Para Berni, la falta de una mirada integral perjudicó al peronismo: “El peronismo no es una confederación de partidos vecinalistas. Es representar los intereses del país”.

¿Indulto a Cristina?

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente peronista fue categórico: “La condena ha sido totalmente injusta, porque no hay prueba documental, pericial ni testimonial que la incrimine”.

“Se indulta a los que son culpables y Cristina no es culpable. Utilizaría hasta el último recurso institucional para que su caso sea reestudiado”, acotó.

🟠 “SE INDULTA A LOS CULPABLES Y CRISTINA NO LO ES”



En diálogo con Infobae, Sergio Berni habló sobre la causa Vialidad y explicó por qué considera que no debería hablarse de un indulto para Cristina Kirchner.



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Acto seguido, diferenció la agenda judicial de la dos veces presidenta del camino electoral: “El peronismo tiene una agenda que tiene que ser resolver los problemas de la gente. La lealtad hacia una persona que nunca tomó una sola definición en contra de los intereses del peronismo y del país es una obligación, pero el eje debe ser la agenda social y económica”.

“Si está condenada injustamente y vos sos peronista y no te subleva la injusticia, no podés ser peronista”, remató

La Argentina de Milei

Finalmente, Berni también abordó la responsabilidad del peronismo en la llegada de Javier Milei al Gobierno: “Después de haber tenido un progresista en representación del peronismo como Alberto Fernández, era lógico que pasara lo que pasó”.

“La lealtad no es solo hacia las personas, es la lealtad con los principios. Milei, a pesar del daño que le está haciendo al país, sigue siendo apoyado porque es leal con sus convicciones”, sentenció.