Policía Federal: expulsaron a un cabo por vender cubiertas que nunca entregó

La Policía Federal Argentina expulsó a un cabo acusado de haber estafado a cuatro compañeros de la fuerza mediante la supuesta venta de cubiertas para vehículos que nunca fueron entregadas.

La medida disciplinaria fue oficializada a través de una resolución interna que determinó la cesantía definitiva del efectivo, identificado por sus iniciales C.A.F., luego de una investigación administrativa impulsada tras las denuncias realizadas por otros integrantes de la institución.

Según trascendió, el ahora ex policía ofrecía neumáticos a través de WhatsApp y lograba captar interesados dentro de la propia fuerza. Dos sargentos y dos cabos realizaron transferencias bancarias y pagos mediante Mercado Pago por un monto total cercano a los 250 mil pesos.

Sin embargo, pese a haber recibido el dinero, el acusado nunca entregó las cubiertas prometidas, situación que derivó en las denuncias internas y en el inicio de un sumario administrativo dentro de la fuerza federal.

Desde la institución consideraron que la conducta del cabo generó un fuerte perjuicio a la imagen de la fuerza y determinaron su expulsión por incumplir las obligaciones inherentes al estado policial y afectar el prestigio institucional.