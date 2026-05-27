Mirtha Legrand recordó el día del Obelisco y dejó una frase que conmovió

Mirtha Legrand fue una de las grandes protagonistas de los festejos por los 90 años del Obelisco al compartir un mensaje especial que despertó emoción entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante el homenaje organizado en el centro porteño, la histórica conductora recordó que asistió junto a su familia a la inauguración del monumento en 1936, cuando era apenas una niña. “Mis padres me trajeron para verlo”, expresó con emoción en el video proyectado durante la celebración.

La participación de “La Chiqui” se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, que reunió espectáculos musicales, mapping 3D y actividades culturales sobre la Avenida Corrientes para homenajear al símbolo más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.

En su mensaje, Legrand definió al Obelisco como un ícono profundamente querido por los argentinos y destacó el valor histórico y emocional que mantiene a lo largo de las generaciones. A sus 99 años, volvió a mostrar el vínculo directo que conserva con algunos de los acontecimientos más importantes de la historia cultural del país.

El cierre de sus palabras también generó aplausos y repercusión entre el público presente. “Feliz día queridísimo Obelisco. Arriba la Argentina”, expresó la conductora, en una noche que reunió a miles de personas en pleno corazón porteño.