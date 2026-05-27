Ricardo Arjona agregó tres nuevas fechas en Buenos Aires tras agotar 14 shows

Ricardo Arjona volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria en la Argentina al anunciar tres nuevas presentaciones en el Movistar Arena, luego de agotar las 14 funciones previstas inicialmente para su regreso al país.

Las nuevas fechas fueron programadas para el 1, 2 y 5 de julio de 2026, ampliando una serie de conciertos que ya se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales del año en Buenos Aires. Con estas incorporaciones, el artista alcanzará un total de 17 shows en el mismo estadio.

El tour, titulado “Lo que el Seco no dijo”, combina clásicos históricos de su carrera con canciones de su nueva etapa artística. En cada presentación, Arjona interpreta temas emblemáticos como “Señora de las cuatro décadas”, “Te conozco”, “Fuiste tú” y “Mujeres”, junto a nuevas composiciones y una puesta en escena de gran despliegue visual y tecnológico.

La respuesta del público argentino fue inmediata: las funciones originales previstas para mayo se agotaron rápidamente, consolidando una vez más el fuerte vínculo del músico con sus seguidores locales y marcando un récord dentro de la escena de habla hispana.

La gira representa además una nueva etapa en la carrera del artista guatemalteco, que continúa recorriendo América con una producción internacional de gran escala y mantiene intacta su vigencia después de más de cuatro décadas de trayectoria musical.