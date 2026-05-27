Britney Spears y su detención en California: qué muestran los videos filtrados

Britney Spears volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se filtraran videos de su detención en California por conducir presuntamente bajo los efectos combinados de alcohol y drogas. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en Twitter y otras redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el comportamiento de la artista durante el procedimiento policial.

Según trascendió en medios estadounidenses, la cantante fue arrestada en marzo tras manejar de manera errática por rutas del condado de Ventura. En los videos difundidos se la ve hablando de forma confusa, cambiando el tono de voz constantemente e intentando bromear con los oficiales mientras era sometida a controles de alcoholemia y pruebas de coordinación.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando Spears invitó a los policías a comer a su casa y aseguró que podía tomar “cuatro botellas de vino” sin problemas. También aparecieron imágenes donde se la observa llorando dentro del patrullero y denunciando que los agentes “eran malos” con ella.

De acuerdo a los informes policiales filtrados, en el vehículo encontraron un vaso con restos de vino y medicamentos sin prescripción médica. Aunque los niveles de alcohol registrados estaban por debajo del límite legal de California, las autoridades sostuvieron que la combinación de sustancias afectaba su capacidad para conducir.

El episodio volvió a despertar preocupación entre los fanáticos de la cantante, especialmente después de los años de conflicto judicial vinculados a la tutela legal que controló gran parte de su vida y derivó en el movimiento mundial #FreeBritney. Mientras tanto, el video sigue multiplicando reproducciones y debates en redes sociales.