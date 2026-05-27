La final que cambió todo: Belgrano venció a River y logró su primera liga

Belgrano escribió una de las páginas más importantes de su historia al vencer 3-2 a River Plate en una final cargada de emoción disputada en el estadio Mario Alberto Kempes y quedarse con el primer campeonato de liga de Primera División.

El equipo cordobés tuvo que remar el partido dos veces luego de que River se pusiera en ventaja, primero con un gol de Facundo Colidio y luego con otro tanto de Galván. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski nunca dejó de pelear y encontró respuestas futbolísticas y anímicas para sostenerse en partido.

El empate parcial llegó gracias a Morales y, cuando parecía que el título se escapaba, apareció Nicolás Fernández, conocido como “Uvita”, para convertirse en el gran héroe de la tarde. Primero igualó el marcador desde el punto penal y minutos después marcó el 3-2 definitivo que desató la locura total de los hinchas piratas en Córdoba.

La remontada dejó golpeado al conjunto millonario, que terminó desbordado en el cierre del encuentro. Incluso, el entrenador Eduardo Coudet fue expulsado tras protestar durante los últimos minutos del partido.

Con este triunfo histórico, Belgrano rompió una barrera histórica y logró la primera estrella liguera de su historia, en una final que quedará grabada para siempre en la memoria de sus hinchas y del fútbol argentino.