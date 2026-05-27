Cinco detenidos por el golpe en la casa de la madre de Juan Martín Del Potro en Tandil

Una investigación encabezada por la DDI Azul, a través de la SubDDI Tandil, permitió desarticular una organización delictiva internacional dedicada al robo de viviendas de deportistas de élite, en el marco de la causa por el millonario robo sufrido por Patricia Lucas, madre del extenista argentino Juan Martín del Potro.

La causa, caratulada como “robo”, es investigada por la UFI N°16 del Departamento Judicial Azul y derivó en la detención de cinco hombres —cuatro ciudadanos chilenos y un argentino— además de la identificación de una mujer vinculada a la banda.

Organización criminal

Entre los detenidos se encuentran Ignacio Zuñiga Cartes, de 23 años, y Bastian Jimenez Freraut, de 28, ambos ciudadanos chilenos sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol emitidas a pedido de Estados Unidos por integrar una organización criminal dedicada al robo de casas de deportistas famosos. Además, ambos tenían pedidos de captura vigentes en Chile por causas de “robo con intimidación”.

La investigación se inició el 15 de mayo, cuando Patricia Lucas denunció en la Comisaría Primera de Tandil que delincuentes habían ingresado a su vivienda de calle Dabidos al 1400 tras romper una ventana del living. Del inmueble sustrajeron joyas, dinero en efectivo, prendas de vestir, perfumes importados, relojes y objetos personales y deportivos vinculados a la carrera de su hijo, entre ellos medallas de torneos y una raqueta de tenis marca Babolat.

La investigación

Con el avance de las tareas investigativas, personal de la DDI logró identificar el vehículo utilizado por los autores: un Chevrolet Astra bordó dominio DUU-150. Posteriormente, mediante registros de infracciones y análisis de cámaras de seguridad, se estableció que uno de los ocupantes era Ignacio Zuñiga Cartes.

Los investigadores detectaron además que el sospechoso formaba parte de una banda que había operado en Estados Unidos realizando robos similares en propiedades de deportistas de alto perfil.

A partir de intervenciones telefónicas, análisis de comunicaciones y tareas de inteligencia desarrolladas junto a la Policía Federal Argentina, se logró ubicar a dos de los sospechosos en la terminal de Retiro, donde fueron detenidos cuando intentaban abordar un micro con destino a Posadas, Misiones.

En paralelo, efectivos de la PFA y de la Dirección de Talleres de la provincia de Buenos Aires secuestraron en un taller mecánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Chevrolet Astra utilizado durante el robo.

La investigación continuó con escuchas telefónicas en tiempo real que permitieron detectar movimientos sobre la Ruta provincial 7. En consecuencia, se montó un operativo conjunto entre la DDI Junín y personal de Seguridad Vial, que culminó con la interceptación de un Fiat Cronos negro en el que viajaban Walter Damián D’Amelio, de 39 años, y otros tres ocupantes.

D’Amelio quedó detenido por orden judicial, mientras que los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo fueron aprehendidos por su presunta participación en la banda. También fue identificada una mujer argentina, Marcela Jara, quien quedó vinculada a la investigación.

Durante los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, dos relojes, una cartera blanca y los dos vehículos presuntamente utilizados por la organización.

Los cinco acusados fueron puestos a disposición de la Justicia y serán trasladados al Departamento Judicial Azul para ser indagados en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.