La Academia de Cine Argentina reafirmó el valor de la industria audiovisual

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina realizó este sábado la Previa de los XX Premios Sur. La celebración tuvo lugar, a su vez, en el marco del Día del Cine Nacional, y consistió en un cocktail y encuentro institucional conducido por Eleonora Wexler y Peto Menahem.

El evento reunió a profesionales, producciones nominadas, miembros de la Academia y representantes de la comunidad audiovisual argentina en el hall de la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, de cara a una nueva edición de los XX Premios Sur, que este año celebran dos décadas reconociendo y fortaleciendo al audiovisual argentino como industria, cultura y comunidad.

En la jornada, que recibió el apoyo de Netflix para su realización, se entregaron los diplomas a las películas y profesionales nominados al mayor galardón de la industria en el país.

Reconocimiento a Carlos Sorín

Sabrina Farji, vicepresidenta primera de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, fue la encargada de entregar a Carlos Sorín un premio por los 40 años del estreno de La Película del Rey.

Durante la ceremonia, compartió un mensaje que reafirmó el compromiso de la industria cinematográfica y destacó la relevancia de la película en el contexto actual que atraviesa la cultura audiovisual del país. Además, invitó al público a asistir a la proyección libre y gratuita que se realizará este lunes patrio en el Cine Gaumont.

Conmovido por el acontecimiento, Sorín aseguró que este fue “el más importante de su vida”, incluso cuatro décadas después del estreno, ya que fue la primera película por la que decidió abandonar la dirección publicitaria para apostar de lleno a su carrera como cineasta. A partir de allí, realizó once producciones más.

A la emoción de la jornada se sumaron las palabras de Leticia Cristi, de K&S Films y productora de Belén, quien, al recibir el diploma por la nominación del título, recordó una anécdota junto a Carlos Sorín, uno de sus primeros referentes en el camino profesional: “en mi primer trabajo en audiovisual, donde él dirigía, yo había cometido un error gravísimo: borré por accidente una edición que teníamos que entregar. Y él, con mucha sabiduría, me dijo: ‘Querida, solo se equivocan los que hacen’”.

Además, se realizaron importantes anuncios vinculados a iniciativas impulsadas por la Academia de Cine para promover el desarrollo, la proyección internacional y la federalización de la industria audiovisual.

Programa de Apoyo a la Movilidad Internacional

Se dieron a conocer los ganadores de la Edición de Otoño del Programa de Apoyo a la Movilidad Internacional, impulsado por el creciente Círculo de Amigos de la Academia y destinado a profesionales del sector con participación confirmada en festivales internacionales. Gerónimo Tanoira, miembro del Círculo, entregó personalmente los diplomas elegidos por el jurado conformado por Martín Desalvo, Agustina Llambí Campbell y Nicolás Gil Lavedra entre los que se encuentran Los chicos de enfrente, La Linda, Los amigos de mis papás y Pobre Daniel.

Laboratorio Impulsar

Se anunciaron los proyectos que formarán parte del Laboratorio IMPULSAR, el primer programa federal de desarrollo audiovisual realizado por la Academia de Cine Argentina junto al Fondo Netflix para el Desarrollo de las Habilidades y la Industria Audiovisual. Al ser un programa federal, participarán duplas de directores/as y productores/as de ocho provincias: Buenos Aires, CABA, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Este programa es dirigido desde la Academia por Sabrina Farji, Martín Desalvo y Pablo Ingercher.

“En un contexto que nos desafía como industria, creemos profundamente en la relevancia de generar espacios de encuentro, reconocimiento y construcción colectiva. Los Premios Sur y los programas que anunciamos son una forma de visibilizar el trabajo de nuestra comunidad audiovisual, expandirla y reafirmar el valor cultural e industrial del cine argentino”, expresó Hernán Findling, presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

En su vigésima edición, los Premios Sur continúan consolidándose como uno de los principales reconocimientos de la industria audiovisual argentina y espacio de encuentro para quienes forman parte de su construcción colectiva.

La Gala de los XX Premios Sur de la Academia de Cine se llevará a cabo el 2 de junio, gracias al acompañamiento de sus aliados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y TNT | HBO MAX.