Ramallo pone en marcha el sistema de control de tránsito pesado más moderno del país

La Municipalidad de Ramallo llevó adelante este fin de semana la instalación del pórtico de control de tránsito en el ingreso a Villa General Savio, dando inicio a un proyecto integral que transformará la regulación del transporte de cargas en el distrito.

En concreto, se avanzó con la colocación del arco de control integral, una estructura clave dentro de este moderno sistema que permitirá mejorar el ordenamiento y monitoreo del tránsito pesado.

Cómo es el flamante sistema

El nuevo sistema combina tecnología de pesaje dinámico WIM (Weigh in Motion) y balanzas estáticas homologadas, conformando una red inteligente capaz de detectar sobrecargas, ordenar el flujo de camiones y evitar el deterioro de los caminos. El área será destinada como único ingreso del tránsito pesado al Partido de Ramallo, atendiendo un reclamo histórico de vecinos y sectores productivos.

El proyecto incluye además la creación de una zona de playa para camiones, equipada con duchas, sanitarios, proveedurías y espacios de descanso, brindando condiciones dignas y seguras para los transportistas.

A su vez, el municipio estableció que la empresa prestataria del servicio vial tendrá la obligación de realizar el mantenimiento integral de los 5,1 kilómetros del acceso a Savio, desde la autopista hasta la rotonda Cabalén.

Entre las tareas previstas se encuentran el bacheo y estabilizado de la calzada, el corte de pasto y limpieza de banquinas, el mantenimiento de luminarias, el señalamiento horizontal y vertical, la señalización vial y la colocación de cartelería, garantizando así el buen estado del camino y su zona de uso.

Mejor control

Con esta medida, el municipio avanza en la regulación del transporte de cargas, buscando reducir el deterioro de las rutas, minimizar riesgos y ordenar una actividad clave para la economía local.

De acuerdo a lo ponderado desde la administración de Mauro Poletti, Ramallo se convierte así en pionero con el sistema de control y pesaje más moderno de la Argentina, uniendo tecnología, infraestructura y servicios para construir una ciudad más ordenada, segura y preparada para el futuro.

