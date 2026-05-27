Vetada por Milei, Villarruel envió un mensaje de “unidad y paz”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ausente en el Tedeum por el 25 de mayo al no ser invitada por el propio Gobierno que integra pero del que está desafectada de hecho, eligió las redes sociales para brindar su mensaje.

“¡Feliz Día de la Patria! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!”, exclamó la titular del Senado de la Nación.

¡Feliz Día de la Patria!



¡Al gran pueblo argentino, salud!



¡Viva la Patria!

¡Viva la Patria!

¡Viva la Patria! 🇦🇷 pic.twitter.com/i5Z5IDxzih — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 25, 2026

Previamente, el 24 de mayo, indicó que “en este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país”.

“María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación. Es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde su presencia forma parte de la identidad espiritual de sus habitantes. También es patrona del agro argentino por su presencia en los ámbitos rurales”, reseñó.

En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país.



María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los… pic.twitter.com/zT61zQfeWc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 24, 2026

Acto seguido, enfatizó: “El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado”.

“Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz”, sentenció Villarruel.