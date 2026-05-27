Espectáculos | 25 may 2026
Música
La aclamada violinista nipona Akiko Suwanai llega al Teatro Colón
Se presentará junto al pianista Ryo Yanagitani en el marco del Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón. La cita es el viernes 5 de junio en el primer coliseo argentino.
En el marco de las celebraciones por el 140º aniversario de la inmigración japonesa en Argentina, llega a nuestro país la destacada violinista Akiko Suwanai, aclamada mundialmente, quien interpretará un repertorio de Beethoven, Franck y Sarasate junto al talentoso pianista Ryo Yanagitani en un único concierto que tendrá lugar el viernes 5 de junio en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante 2026 se conmemora la llegada del primer inmigrante japonés a nuestro país, en el año 1886. Se celebra así más de un siglo de historia compartida, trabajo y cultura entre la comunidad nikkei y el pueblo argentino. Es en el marco de esas celebraciones que se presenta este importante concierto.
¡Concierto del 140° aniversario de la inmigración japonesa en Argentina en el Teatro Colón! 🎻🎶— Embajada de la República Argentina en Japón (@ARGenJapon_) May 18, 2026
La destacada violinista japonesa Akiko Suwanai se presentará el próximo 5 de junio en el prestigioso teatro de Buenos Aires. ✨✨ pic.twitter.com/e06vRBd5uc
El profesor Yuzuru Yoshii, representante del Proyecto TAO de la Universidad de Tokio y de Tao Production subrayó que “es de suma alegría anunciar que la destacada violinista japonesa Akiko Suwanai, reconocida mundialmente, se presentará en un único Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Una velada que será, sin dudas, histórica y significativa de la unión de nuestros pueblos”.
A su turno, Víctor Murase, presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA) consignó que “la colectividad japonesa en su conjunto celebra este año el 140° aniversario de la llegada de Makino Kinzo, considerado el primer inmigrante japonés en la Argentina, haciendo eje en dos sentimientos concurrentes: el de homenajear a los primeros inmigrantes y el de agradecer a quienes los acogieron”.
“Este recital a cargo de una de las más eximias violinistas japonesas y uno los más reconocidos pianistas canadienses de origen japonés, se enmarca dentro de dicha celebración, como muestra de gratitud hacia a toda la sociedad argentina”, completó.
Entradas
El concierto entonces será el viernes 5 de junio, a las 17 horas, en la sala principal del Teatro Colón (Libertad 621) y las localidades pueden adquirirse vía web.