La aclamada violinista nipona Akiko Suwanai llega al Teatro Colón

En el marco de las celebraciones por el 140º aniversario de la inmigración japonesa en Argentina, llega a nuestro país la destacada violinista Akiko Suwanai, aclamada mundialmente, quien interpretará un repertorio de Beethoven, Franck y Sarasate junto al talentoso pianista Ryo Yanagitani en un único concierto que tendrá lugar el viernes 5 de junio en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante 2026 se conmemora la llegada del primer inmigrante japonés a nuestro país, en el año 1886. Se celebra así más de un siglo de historia compartida, trabajo y cultura entre la comunidad nikkei y el pueblo argentino. Es en el marco de esas celebraciones que se presenta este importante concierto.

¡Concierto del 140° aniversario de la inmigración japonesa en Argentina en el Teatro Colón! 🎻🎶



La destacada violinista japonesa Akiko Suwanai se presentará el próximo 5 de junio en el prestigioso teatro de Buenos Aires. ✨✨ pic.twitter.com/e06vRBd5uc — Embajada de la República Argentina en Japón (@ARGenJapon_) May 18, 2026

El profesor Yuzuru Yoshii, representante del Proyecto TAO de la Universidad de Tokio y de Tao Production subrayó que “es de suma alegría anunciar que la destacada violinista japonesa Akiko Suwanai, reconocida mundialmente, se presentará en un único Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Una velada que será, sin dudas, histórica y significativa de la unión de nuestros pueblos”.

A su turno, Víctor Murase, presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA) consignó que “la colectividad japonesa en su conjunto celebra este año el 140° aniversario de la llegada de Makino Kinzo, considerado el primer inmigrante japonés en la Argentina, haciendo eje en dos sentimientos concurrentes: el de homenajear a los primeros inmigrantes y el de agradecer a quienes los acogieron”.

“Este recital a cargo de una de las más eximias violinistas japonesas y uno los más reconocidos pianistas canadienses de origen japonés, se enmarca dentro de dicha celebración, como muestra de gratitud hacia a toda la sociedad argentina”, completó.

Entradas

El concierto entonces será el viernes 5 de junio, a las 17 horas, en la sala principal del Teatro Colón (Libertad 621) y las localidades pueden adquirirse vía web.