Olavarría disfruta del locro más grande de su historia

“Compartir es una forma de abrazarnos”. De esta manera, la Municipalidad de Olavarría invita a todos los vecinos a disfrutar del locro “más grande de todos”.

Esta comida comunitaria tiene lugar luego del desfile patrio por las calles del centro de la ciudad y es libre para quienes quieran disfrutar del tradicional platillo criollo.

“Este 25 de Mayo vení a compartir el locro más grande de todos. Una jornada para encontrarnos, celebrar nuestras tradiciones y disfrutar en comunidad de una fecha tan especial para todos los argentinos”, enfatizó el intendente Maximiliano Wesner a través de un posteo en redes sociales.

El mensaje fue acompañado de imágenes que dan cuenta del mancomunado trabajo de las instituciones para preparar esta comida típica de fecha patria.

Vale mencionar que no es necesario llevar un recipiente para poder tener una porción y la invitación es abierta a toda la comunidad del distrito del centro bonaerense.