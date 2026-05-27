25 de Mayo: la decisión en Buenos Aires que cambió la historia argentina

Cada 25 de Mayo, la Argentina conmemora uno de los momentos más importantes de su historia: la creación del Primer Gobierno Patrio en 1810, hecho que marcó el comienzo del camino hacia la independencia y el fin del dominio español en el territorio del entonces Virreinato del Río de la Plata.

La llamada Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos políticos que se desarrollaron en Buenos Aires entre el 18 y el 25 de mayo de 1810. En esos días, crecieron las tensiones luego de conocerse la caída de la monarquía española ante las tropas de Napoleón Bonaparte, situación que debilitó la autoridad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Tras intensos debates, movilizaciones populares y reuniones en el Cabildo, el 25 de mayo se resolvió la destitución del virrey y la conformación de la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra. También formaron parte figuras históricas como Mariano Moreno y Manuel Belgrano.

Aunque la independencia argentina recién sería declarada oficialmente el 9 de julio de 1816, el 25 de Mayo es considerado el nacimiento político de la nación y uno de los símbolos más fuertes de la soberanía popular.

Actualmente, la fecha se celebra en todo el país con actos oficiales, desfiles, actividades escolares y comidas típicas como locro, empanadas y pastelitos, que ya forman parte de una tradición profundamente ligada a la identidad argentina.