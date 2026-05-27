Milei encabezó el Tedeum del 25 de Mayo y dejó una postal en la Catedral

Javier Milei encabezó este domingo los actos oficiales por el Día de la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada atravesada por celebraciones populares, actividades culturales y homenajes históricos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El mandatario participó por la mañana del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana acompañado por integrantes de su Gabinete y dirigentes de La Libertad Avanza. Luego se trasladó hacia el Cabildo para formar parte de la ceremonia oficial en el casco histórico porteño, donde hubo presencia de vecinos, agrupaciones militares y turistas.

Durante la celebración religiosa, el arzobispo Jorge García Cuerva brindó un mensaje enfocado en la situación social del país y llamó a reducir los niveles de confrontación política. La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a despertar comentarios sobre la interna dentro del oficialismo.

Más allá de la agenda presidencial, la Ciudad vivió una verdadera fiesta patria. Miles de personas recorrieron Plaza de Mayo, San Telmo y Avenida de Mayo para participar de ferias, espectáculos callejeros y propuestas gastronómicas típicas.

Para quienes buscan una salida gastronómica bien argentina, varios restaurantes y bodegones porteños ofrecen menús patrios con locro, empanadas y pastelitos. Entre los lugares más elegidos aparecen La Morada, 1810 Cocina Regional Centro y EL Hornero de San Telmo, que este lunes trabajan con propuestas especiales para celebrar la fecha patria.

Además, siguen abiertas las tradicionales ferias porteñas como Feria Artesanal Intendente Alvear, conocida como FERIA PLAZA FRANCIA y distintos corredores gastronómicos y culturales que forman parte de los festejos del fin de semana largo en Buenos Aires.

Además, distintos centros culturales y espacios históricos organizaron actividades gratuitas para toda la familia, con música folklórica, visitas guiadas, danzas tradicionales y ferias artesanales. En varios puntos de Buenos Aires también hubo shows en vivo y celebraciones que se extendieron durante toda la jornada para conmemorar uno de los días más importantes de la historia argentina.