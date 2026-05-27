Autopista Buenos Aires-La Plata: un policía vial fue atropellado en un control

Un efectivo de la Policía Vial resultó herido este domingo tras ser atropellado por una camioneta mientras participaba de un operativo de seguridad sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 17,500 en sentido descendente hacia la capital bonaerense.

#Accidente 🚨 Un policía vial fue atropellado en la Autopista Buenos Aires-La Plata durante un operativo patrio.



🍺 El conductor de la camioneta dio 1,82 g/l de alcohol en sangre.



🏥 El efectivo está fuera de peligro.



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El episodio ocurrió en el marco del operativo especial “Conmemoración Día de la Revolución de Mayo 2026”, cuando dos motociclistas policiales realizaban tareas preventivas sobre la banquina. En esas circunstancias, el sargento Matías Ezequiel Segovia fue embestido por una camioneta Ford Maverick conducida por un comerciante identificado como Esteban Adrián Bosisio.

Producto del fuerte impacto, el policía sufrió diversos traumatismos y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Según las primeras informaciones, el efectivo permanecía consciente y fuera de peligro.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el conductor involucrado presentaba 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del test de alcoholemia. Además, testigos aseguraron que circulaba de manera imprudente antes del accidente.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y se aguardaban peritajes para determinar las responsabilidades del hecho ocurrido durante el operativo patrio sobre una de las principales autopistas del conurbano bonaerense.