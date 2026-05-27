Ciro Messi hizo un golazo en Inter Miami y el video ya recorre las redes

Lionel Messi vuelve a ser noticia, aunque esta vez el protagonista fue su hijo menor. Ciro Messi se robó todas las miradas en un torneo juvenil de Estados Unidos tras convertir un golazo de tiro libre con la camiseta de las inferiores del Inter Miami CF.

El pequeño futbolista, que integra la categoría Sub 8 de las “Garzas”, marcó un tanto clave durante una semifinal y ayudó a su equipo a concretar una remontada que terminó con clasificación a la final. El video del gol rápidamente se viralizó en redes sociales por la similitud entre su ejecución y los clásicos tiros libres de su padre.

#Messi ⚽ Ciro Messi la rompió en Estados Unidos: hizo un golazo de tiro libre para el Inter Miami Sub 8 y el festejo con lentes se volvió viral. 🕶️🔥



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En las imágenes difundidas por las cuentas oficiales del club se observa a Ciro tomando carrera y sacando un remate preciso que terminó en el fondo de la red. El detalle que más llamó la atención fue el movimiento corporal del niño, muy parecido al de Messi, aunque ejecutando con perfil derecho.

Después del gol, el hijo menor del capitán de la Selección argentina también protagonizó un festejo que no tardó en explotar en redes: junto a sus compañeros se colocó lentes de sol y posó frente a las cámaras con una celebración relajada y divertida.

Con apenas siete años, Ciro ya empieza a generar repercusión entre los fanáticos del fútbol y muchos usuarios en redes sociales no tardaron en ilusionarse con la continuidad del apellido Messi dentro de las canchas.