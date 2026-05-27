Buenos Aires entra en la semana más fría: qué día marcará el mínimo

La última semana de mayo estará marcada por temperaturas frescas y tiempo estable en la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo a las previsiones, el miércoles será el día más frío de la semana, con una temperatura mínima cercana a los 11 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 16°C. Durante gran parte de la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado y un ambiente típicamente otoñal.

El descenso térmico comenzó a sentirse desde este lunes, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. En distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior provincial también se esperan jornadas frescas, aunque sin fenómenos climáticos extremos.

Para el jueves y viernes las condiciones no cambiarían demasiado: se prevén mañanas frías, tardes templadas y máximas que rondarán entre los 16 y 17 grados. Además, no hay probabilidades de lluvias importantes previstas para los próximos días.

Con este panorama, el cierre de mayo llegará con clima estable y temperaturas moderadas en gran parte de la provincia, por lo que especialistas recomiendan salir con abrigo liviano durante la mañana y la noche para evitar los cambios bruscos de temperatura.