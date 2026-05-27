Magario y Alak participaron del Tedeum en la Catedral de La Plata

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, participó del tradicional Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral de La Plata. La ceremonia religiosa que conmemora la formación del primer Gobierno Patrio estuvo encabezada por el arzobispo platense, Gustavo Carrara y contó con la presnecia del intendente local, Julio Alak, funcionarios del Gobierno provincial, dirigentes sociales y fieles de la región.

Al finalizar, Magario destacó las palabras de Carrara, quien abogó por la generación y el cuidado del empleo. “Necesitamos que todos puedan trabajar. Que todos tengan un trabajo respetuoso de su dignidad, que es inviolable, es infinita”, enfatizó el religioso.

Participamos del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, en la Catedral de La Plata, con autoridades, dirigentes sociales y vecinos y vecinas de nuestra provincia.



En una fecha tan importante para nuestra Patria, las palabras del arzobispo Gustavo Carrara nos invitan a reflexionar… pic.twitter.com/fkvZf89jgI — Verónica Magario (@magariovero) May 25, 2026

En ese sentido, Carrara instó a trabajar por el bien común, “desde el más sencillo trabajador al más alto dirigente, por una Patria para todos y no para pocos”.

Asimismo, el Arzobispo de La Plata citó la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por el papa León XIV, en la que advierte sobre los efectos de la inteligencia artificial en la dignidad humana.

En ella, el Sumo Pontífice manifiesta que “la norma debe ser la protección de los puestos de trabajo” y afirma que es necesario establecer “criterios sociales para la transformación”.

Por su parte, Alak manifestó que “en este Día de la Patria reafirmamos los principios de libertad e igualdad que motorizaron a los próceres de mayo para construir una patria libre”.

Participamos del tradicional Tedeum llevado adelante por el arzobispo Gustavo Carrara, celebrado en la Iglesia Catedral con motivo de los festejos del 25 de Mayo, en un nuevo aniversario de la Revolución de 1810.



En esta fecha tan significativa renovamos el compromiso con… pic.twitter.com/b6eklFUdXc — Julio Alak (@Julio_Alak) May 25, 2026

“Celebramos el mensaje del arzobispo monseñor Carrara que puso eje en la necesidad de generar trabajo en la Argentina, construir una patria con producción y trabajo, y que las nuevas tecnologías tengan como objetivo potenciar el trabajo humano y no sustituirlo”, concluyó el alcalde.