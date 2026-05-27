Fiesta en Devoto: la Ciudad recuperó el Palacio Ceci, una joya histórica

Las celebraciones del 25 de Mayo tuvieron su fiesta con un hito en la recuperación del patrimonio histórico: la Ciudad reabrió el Palacio Ceci, una joya arquitectónica recientemente restaurada que a partir de ahora funcionará como un nuevo centro de formación artística.

Como si fuera el Cabildo de 1810, los vecinos llenaron la Plaza Arenales, en Villa Devoto: hubo espectáculos de folklore, música de cuerdas en vivo, pastelitos y recorridas guiadas por el Palacio Ceci, que está a una cuadra de la plaza.

Fue un día celeste y blanco: soldados del Regimiento de Patricios repartían escarapelas y quienes visitaban el Palacio eran recibidos por personajes vestidos de época. Una pareja de jóvenes caracterizados con trajes estilo Imperio saludaba desde el balcón principal.

“Es un día emocionante, un día que nos convoca a recordar y estar a la altura de lo que fue 1810. En ese momento un montón de patriotas, hombres y mujeres, tomaron una decisión, primero la de defender la Ciudad, y construir una Nación. Y ese desafío sigue”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“¿Y qué mejor manera de honrar el legado de esos patriotas que la inauguración del Palacio Ceci? Qué bueno poder sostener nuestro patrimonio, y que siga formando generaciones de artistas que nos ayuden a protegerlo”, anexó, acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; su par de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Ezequiel Sabor.

Historia del Palacio Ceci

El edificio de estilo ecléctico de la diagonal Lincoln al 4300 fue construido en 1913 por el ingeniero italiano Alfredo Ceci, que llegó a Buenos Aires a principios del siglo XX y se vinculó con Antonio Devoto, uno de los principales impulsores del desarrollo urbano del barrio que hoy lleva su nombre.

En 2001 la casona fue declarada bien de interés arquitectónico, pero las fachadas presentaban peligro de desprendimientos, lo que finalmente llevó al cierre de la Escuela de Educación Especial Bartolomé Ayrolo que funcionaba allí desde 1938 (y que luego se mudó al terreno de al lado).

A partir de este escenario, y con la nueva gestión del Gobierno porteño, la Ciudad llevó adelante una puesta en valor del Palacio Ceci sin precedentes. El objetivo es que ahora pueda ser disfrutado por todos los vecinos.

La restauración

“Durante dos años, arquitectos, restauradores y obreros trabajaron para devolver al Palacio su esplendor original. Lo más importante de ese edificio no está en sus vitrales ni en su cúpula, está en todo lo que va a volver a suceder dentro de sus paredes: en los vecinos que van a venir a disfrutarlo y en los estudiantes que van a formarse en la Escuela Taller de Patrimonio”, sostuvo Jorge Macri.

La intervención del Palacio Ceci requirió un extenso trabajo de investigación y la participación de artesanos y equipos multidisciplinarios especializados, que recuperaron cada material original para preservar su autenticidad histórica. Los trabajos incluyeron la restauración del edificio principal y la recuperación de las fachadas. También se incorporó un nuevo ascensor externo, se construyó un anexo subterráneo para servicios técnicos y se avanzó con la puesta en valor del jardín histórico.

Vale consignar que la adecuación del Palacio Ceci es parte del plan de preservación de construcciones históricas impulsado por el Gobierno porteño. Entre los casos más recientes se destacan las obras de restauración del Instituto Félix Bernasconi de Parque Patricios, uno de los conjuntos escolares históricos más importantes de la Ciudad. Y la puesta en valor de la Casa de la Cultura, ubicada en San Nicolás, antigua sede del diario La Prensa que hoy funciona como un centro de actividades culturales, a metros de la Plaza de Mayo.