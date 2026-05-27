Citroën 2CV: en formato eléctrico, vuelve un clásico

La automotriz francesa Citroën publicó la primera imagen oficial del futuro 2CV, una reinterpretación moderna del mítico modelo. La foto apenas deja ver la silueta del modelo, el logo y da pistas sobre el conjunto óptico.

Vale mencionar que la presentación oficial del Citroën 2CV 2027 se llevará a cabo durante el Salón del Automóvil de París, que se desarrollará en octubre.

La marca aclaró que no se tratará de una reedición retro ni de un simple homenaje nostálgico, puesto que el objetivo es recuperar la filosofía original del 2CV y trasladarla al universo de la movilidad eléctrica, con foco en la simplicidad, la practicidad y los precios accesibles.

Eléctrico popular

Según explicó Citroën, el futuro modelo tendrá como pilares “la accesibilidad, la ligereza, la versatilidad y una fuerte personalidad estética”.

El objetivo será ofrecer “una alternativa eléctrica económica y funcional, capaz de adaptarse a las nuevas exigencias urbanas y a las restricciones ambientales que avanzan en distintas ciudades del mundo”.

La compañía puso de relieve que el contexto actual guarda varios paralelismos con el escenario en el que nació el 2CV original: una necesidad creciente de movilidad simple, eficiente y al alcance de más personas.

“El nuevo 2CV continuará ese espíritu, no desde la nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual”, aseguró Xavier Chardon, director general de Citroën.

El ejecutivo también remarcó que el proyecto buscará “democratizar” nuevamente la movilidad, tal como ocurrió décadas atrás con el modelo original.

La historia de un ícono

Presentado originalmente en 1948, el 2CV se convirtió en uno de los mayores símbolos de Citroën gracias a su concepto simple, robusto y económico.

Fue pensado para motorizar a millones de personas con una solución práctica y barata, y terminó transformándose en un fenómeno cultural dentro y fuera de Europa.

Con esta reinterpretación moderna, la marca francesa apuesta a recuperar esa esencia en plena transición hacia la electrificación global.