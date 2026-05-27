La Banda Militar Paso de los Andes de La Plata, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde, con asiento en la localidad de Arana, brindó un emotivo concierto en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Fue en la antesala de la fecha patria, en la noche del domingo 24 en el auditorio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y además de la faceta artística, tuvo una veta solidaria ya que los asistentes podían colaborar con un alimento no perecedero.

“Tuvimos una gran colaboración del público”, destacó ante ANDigital la directora de la Banda, Maira Vallejo y precisó que todo lo recaudado fue destinado a Cáritas.

En lo musical, indicó que “el primer bloque contó con el grupo folklórico de la Banda Militar, Los Libertos del 7 y la Academia de Danzas Los Cuatro Rumbos”, haciendo “un enganchado de chamamé; enganchado de Los Tekis; ‘los Bravos del 7’ -que es la zamba del Regimiento-; ‘Dejame que me vaya’, una chacarera, de igual manera que ‘Puente carretero’. Tras el receso para tomar algo caliente con pastafrola y criollitos, el segundo bloque se dividió en dos”.

“Tuvimos música popular, folklore, ‘Grandioso sol del 25’, que no puede faltar en esta fecha patria; también enganchado de tango con ‘Adiós Nonino’, ‘El choclo’ y ‘Por una cabeza’ y finalmente el rock nacional con ‘Mujer amante’ de Rata Blanca y ‘Carnaval toda la vida’ de Los Fabulosos Cadillacs”, puntualizó la primera mujer directora de la banda en su historia.

#25DeMayo 🇦🇷🎺 La banda militar “Paso de los Andes” brilló en una emotiva velada patriótica y solidaria en La Plata



Música, emoción y espíritu patrio se combinaron en una multitudinaria velada solidaria protagonizada por la histórica banda militar “Paso de los Andes” en La… pic.twitter.com/bziC44qVao — ANDigital (@ANDigitalOK) May 26, 2026

Finalmente fue el turno de todo el repertorio de marchas militares, con pico emotivo en la Marcha de Malvinas y a las 12 de la noche la entonación del Himno Nacional, para cerrar con la Marcha San Lorenzo.

“La gente se moostró muy agradecida y emocionada porque hacía mucho que no escuchaba la Banda Militar. La intención es seguir con los conciertos, sería para el 9 de julio el próximo”, completó Vallejo.

Vale mencionar que dijeron presente el jefe de la Agrupación de Comunicaciones del Batallón 601 de City Bell, coronel Víctor Gabriel Acevedo; el jefe del Régimiento de Infantería Mecanizado 7 “Coronel Conde”, teniente coronel Leonardo Martín De Benedictis; el segundo jefe del Regimiento, mayor Juan Manuel Fernández Gauto; la capitán de Corbeta, Jésica Farias; el director de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Víctor Hortel; representantes de la Escuela Naval y autoridades de la Casa Salesiana.