El salario importa, pero ya no alcanza: ¿Qué buscan hoy los trabajadores en Argentina?

Los datos del Informe laboral 2026 de Adecco revelan un mercado laboral en transformación: el salario sigue importando, pero ya no es el único factor que define si una persona permanece o se va de una organización.

En este contexto, las organizaciones enfrentan un desafío cada vez más evidente: sostener el compromiso de las personas en un escenario donde las expectativas crecen y las decisiones laborales se vuelven más dinámicas.

El salario importa, pero no es el único factor

La rotación vuelve a ubicarse en el centro de la agenda: el 35 % de las empresas proyecta un aumento de las renuncias voluntarias en 2026, anticipando un escenario más desafiante para la retención del talento.

Según el mismo informe, las tres fuerzas que explican la rotación voluntaria en 2026 son la pretensión salarial, el cambio generacional en expectativas — propósito, crecimiento, flexibilidad — y la competencia intersectorial por talento escaso. Es decir, el trabajador argentino de hoy quiere ganar bien, pero también quiere saber para qué trabaja, crecer dentro de la organización y tener autonomía sobre su tiempo.

“El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización, las posibilidades de desarrollo y la flexibilidad — antes de preguntar por el sueldo. Eso no significa que el salario no importe: sigue siendo determinante. Pero las empresas que solo compiten con dinero están perdiendo talento frente a organizaciones que construyeron algo más: una cultura donde la gente quiere estar”, señala Victoria Loza, directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina.

Lo que más valoran hoy

Los datos del Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco también reflejan cómo están respondiendo las organizaciones a este cambio. Cuando se les preguntó a las áreas de RR.HH. cuáles son sus prioridades estratégicas para este año, la respuesta es clara: capacitación y desarrollo encabeza la lista con el 24 %, seguida por retención del talento (21 %) y atracción de nuevos perfiles (18 %).

El bienestar y el clima organizacional aparecen en el cuarto lugar con el 16%. La lectura es directa — las empresas están invirtiendo en exactamente lo que las personas piden: crecer, sentirse valoradas y trabajar en un entorno que las cuide. El salario, representado en los ajustes salariales, aparece recién en el quinto lugar con el 12%. No porque no importe, sino porque las organizaciones más avanzadas ya entienden que no es suficiente por sí solo.

Las organizaciones que lo están entendiendo

Las empresas que logran mejores niveles de retención comparten algunos rasgos en común: comunican con claridad el propósito de la organización, ofrecen oportunidades reales de desarrollo profesional, y construyen esquemas de trabajo que respetan la vida personal. No son necesariamente las que más pagan — son las que mejor entienden qué motiva a su gente.

“La gestión del talento se volvió una variable directamente ligada a la competitividad del negocio. Sin embargo, muchas organizaciones no cuentan con las herramientas ni con la mirada externa necesarias para abordar este desafío. Ahí es donde el acompañamiento de partners especializados marca la diferencia, al traducir estas tendencias en estrategias concretas de atracción y retención”, completa Patricio Dewey, director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.