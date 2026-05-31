“Sin banda y sin distancia”: Mateo Sujatovich desembarca en el Teatro Argentino

Mateo Sujatovich sigue expandiendo su universo creativo y lleva una nueva edición de su gira en formato solista a la Sala Ginastera del Teatro Argentino de a Plata el sábado 3 de octubre. Las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y comprando con tarjetas del Banco Provincia se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.

Luego del éxito del Jet Love Tour, -con el que agotó tres funciones en el Movistar Arena y realizó una extensa gira internacional-, de múltiples colaboraciones con artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, y de llevarse dos Latin Grammys, Conociendo Rusia vuelve a encontrarse con su público desde un lugar más íntimo y cercano.

Mateo elige volver a lo primero: la voz, el instrumento, la canción. Esta gira es, antes que nada, un gesto. El gesto de acortar la distancia, de desacelerar, de despojarse del artificio para que lo importante aparezca con más claridad: el vínculo que se crea entre Mateo, el público y sus canciones.

Conociendo Rusia presenta Mateo propone una serie de conciertos en los que el artista se sube al escenario sin banda. En ese formato despojado, las canciones respiran distinto: aparecen los silencios, los matices, las texturas. La interpretación y la presencia de Mateo adquieren un protagonismo distinto, y la relación con quienes asisten se vuelve más directa, más genuina.

“Una gira desnuda”

“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho”, confiesa Mateo.

Y puntualiza: “Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Conociendo Rusia presenta Mateo es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”.

Por segunda vez Mateo apuesta por este formato: en 2023, el Solo Tour lo llevó por más de veinte ciudades en seis países, además de agotar cinco funciones en el Teatro Gran Rex. En esa oportunidad, se presentó solo con la guitarra y el piano, en una intimidad envolvente, como si se sentara frente a frente con el público, invitando a conformar un diálogo cercano y cautivando con la esencia de las canciones. La respuesta de los fans fue contundente, y ese antecedente es el que da origen a esta nueva apuesta, más ambiciosa y extendida.

Mateo parece solo, pero no está solo. Está más cerca. Cerca del público, cerca de sí mismo. Cada show es un encuentro: hay espacio para lo espontáneo, para lo emocional, para las imperfecciones que hacen a cada fecha irrepetible.

Esta es, en definitiva, una invitación a acercarse al universo de Conociendo Rusia desde su esencia, sin banda y sin distancia. Una oportunidad para conocer una faceta distinta del proyecto y del artista, donde lo íntimo toma protagonismo y cada momento se convierte en algo irrepetible.

Con este tour, Conociendo Rusia recorrerá más de cincuenta ciudades a lo largo de diecinueve países.