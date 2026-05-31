Se encienden las alarmas por el estancamiento argentino en molienda de soja

El exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó el crecimiento de Brasil en soja, por lo que reprochó el “estancamiento” argentino y pidió acelerar la baja de retenciones, profundizar la hidrovía y aumentar el corte de biodiesel.

“El título es ¿cuánto falta para que Brasil se convierta en el primer exportador mundial de harina de soja?”, disparó el ingeniero agrónomo y consultor agropecuario al analizar las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para la campaña 2026-2027.

Según explicó, tanto Brasil como Estados Unidos están aumentando fuertemente la molienda de soja, mientras que Argentina permanece estancada. “Estados Unidos en los últimos tres años aumentó 12 % la molienda de soja. Brasil también aumentó 12 % y nosotros estamos en cero”, precisó en declaraciones a Canal E.

“La mala noticia que tengo en este primer cuatrimestre, Brasil ya exportó más harina de soja que nosotros”, aseveró, al dar cuenta que el país vecino despachó 7.700.000 toneladas y la Argentina exportó 7,5”.

Se acorta la brecha

Además, recordó que hace apenas una década la diferencia era ampliamente favorable para Argentina. “Hace 10 años, la diferencia entre lo que exportaba la Argentina de harina de soja y lo que exportaba Brasil era de 21 millones de toneladas”, acotó.

“Para este año, 2026-2027, en el mejor de los casos, la diferencia a favor de la Argentina va a ser de 2,5 millones de toneladas”, enfatizó.

Finalmente, puso de relieve que el crecimiento de Brasil y Estados Unidos está vinculado directamente al desarrollo del biodiesel. “Ellos tienen una herramienta, igual que los Estados Unidos, muy poderosa, que es el consumo de biodiesel. El uso de aceite de soja para producir biodiesel”, completó.