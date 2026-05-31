Se multiplicaron por diez los bosques patagónicos arrasados por el fuego

Greenpeace detectó, mediante el procesamiento de imágenes satelitales, que durante la última temporada primavera – verano los incendios forestales arrasaron con más de 60 mil hectáreas de bosques andino patagónicos, superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires. La organización volvió a reclamar más prevención, brigadistas e infraestructura, la erradicación de pinos exóticos y la penalización de la destrucción de bosques.

“Frente a esta alarmante situación, resulta grave e inconstitucional que el gobierno promueva la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques. El sistema de multas económicas no resulta suficiente para desalentar tanto a los desmontes como a los incendios, por lo que se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El procesamiento satelital de Greenpeace estimó que la superficie de Bosques Andino Patagónicos de Argentina afectada por incendios forestales durante el período octubre 2025 – marzo 2026 fue de 60.845 hectáreas (Chubut 60.304 hectáreas, Santa Cruz 290 hectáreas, Neuquén 238 hectáreas y Río Negro 13 hectáreas).

El reporte advirtió que “por su enorme magnitud e impacto, se trataron de los peores incendios forestales de las últimas seis décadas en la región. La superficie afectada por el fuego se duplicó en comparación con la severa temporada anterior (31.722 hectáreas), y fue diez veces mayor al promedio de pérdida de bosques patagónicos de los años 2022, 2023 y 2024”.

En ese sentido, Greenpeace destacó “la gravedad de los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), en El Turbio (Chubut) y en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz) que arrasaron con amplias superficies de bosques protegidos en muy buen estado de conservación; y el ocurrido en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén (Chubut), el cual afectó plantaciones, bosques y viviendas”.

“El consenso científico viene alertando sobre la crisis climática en la que nos encontramos, que agrava las sequías y provoca un incremento de los incendios forestales. Los gobiernos deben dejar de negar o subestimar esta situación y aumentar considerablemente la cantidad de brigadistas e infraestructura para el combate temprano al fuego, tanto a nivel provincial como nacional”, reclamó la organización ecologista.

Teniendo en cuenta que se estima que el 95 % de los incendios se inician por causas humanas, Greenpeace considera que “es fundamental un mayor trabajo en prevención. Por otra parte, es importante avanzar con un plan de erradicación de los pinos exóticos, principalmente de los municipios y de las áreas protegidas, los cuales aumentan el riesgo de incendios y perjudican la recuperación de los bosques quemados”.

Recientemente, el Gobierno de Javier Milei formalizó un ajuste de más de 2.500 millones de pesos en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Entre las áreas más afectadas se encuentran los Parques Nacionales Nahuel Huapi ($ 190 millones), Lanín ($ 156 millones), Los Glaciares ($ 77 millones) y Los Alerces ($ 70 millones).

“Que el Gobierno de Milei recorte fondos destinados a los Parques Nacionales, luego de que la Patagonia sufriera dos de las peores temporadas de incendios forestales de la historia, resulta una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia”, sentenció Giardini.

La organización convoca a la ciudadanía a reclamar en la página votaporlosbosques.org que se establezcan penas de prisión para los responsables de incendios forestales y desmontes. Ya participaron más de 300.000 personas.