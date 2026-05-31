Jorge Macri se metió en el top 5 de alcaldes capitalinos de Latinoamérica: ¿Quién lidera?

CB Global Data presentó los resultados de su ranking de mayo de los alcaldes capitalinos mejor valorados por sus ciudadanos, escalafón en el que mejoró su performance el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ubicándose en el quinto puesto.

Los tres alcaldes capitalinos mejor valorados en el mes de mayo por sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabeza la medición con un 58,5 % de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Clara Brugada (México DF) con 57, 3%; y completa el podio Mayer Mizrachi (Panamá), con 50,4 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son: Luis Bello (Asunción), quien se posiciona en el último lugar con 20,3 % de imagen positiva; seguido por Ricardo Quiñónez (Guatemala), con 22,9 %; y César Dockweiler (La Paz), con 25,7 % de aprobación entre sus vecinos.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es Mario Durán (El Salvador), con una suba de +2,2 puntos porcentuales. En contraste, Clara Brugada (México DF) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,4 puntos porcentuales.