Locura en Avellaneda: armaban un sándwich de 750 metros y terminó en descontrol

Lo que estaba planificado como una jornada histórica de celebración popular, gastronomía y récords en el sur del Conurbano bonaerense terminó de la peor manera. Un evento organizado en el partido de Avellaneda para cocinar un mega sándwich de matambre a la pizza de 750 metros de longitud derivó en un escenario de corridas, tensión y descontrol absoluto cuando la multitud se abalanzó sobre las mesas antes del inicio del reparto oficial.

La convocatoria, impulsada por la emblemática y reconocida parrilla El Tano, tenía un doble propósito: festejar la fecha patria del 25 de Mayo y celebrar el 25° aniversario de la fundación del mítico commerce gastronómico. El ambicioso objetivo era montar un sándwich lineal de proporciones inéditas para marcar un récord local y compartirlo de forma gratuita con los miles de vecinos que se acercaron al lugar.

#Hambre 😳🥪 Caos total en Avellaneda: Del sándwich más grande del mundo al descontrol



Lo que iba a ser una fiesta por el Día de la Patria terminó con corridas, empujones y gente llevándose la comida antes del reparto.



🥪 Iban a hacer un sandwich de matambre a la piza de 750… pic.twitter.com/t7UatU6235 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 26, 2026

Demoras, tensión y el colapso del vallado de seguridad

El evento comenzó a complicarse con el correr de las horas debido a las inevitables dificultades logísticas que implicaba la preparación y el ensamblaje de semejante cantidad de comida al aire libre. La gran aglomeración de personas, sumada a las prolongadas demoras en la cocción del matambre, comenzó a impacientar a los asistentes bajo el frío de la jornada festiva.

La tensión acumulada estalló de forma imprevista cuando un sector de la multitud decidió romper el protocolo de espera. En un abrir y cerrar de ojos, los vecinos derribaron el vallado perimetral de seguridad que resguardaba la estructura y se abalanzaron directamente sobre el sándwich gigante. El desborde fue total: ante la impotencia de los organizadores y del personal de control, decenas de personas comenzaron a tironear y llevarse porciones enteras por su cuenta, generando escenas de corridas y empujones.

El descargo de la organización ante la "falta de respeto"

Tras el desolador desenlace, desde la organización de la tradicional parrilla manifestaron su profunda tristeza y frustración por los incidentes que empañaron la fiesta popular. Los responsables del evento lamentaron el accionar de los asistentes y calificaron lo sucedido como una "falta de respeto absoluta", recordando que la iniciativa demandó meses de intenso trabajo logístico, inversión económica y el esfuerzo de decenas de colaboradores que buscaban regalarle un momento alegre a la comunidad.

Los videos del descontrol en Avellaneda se viralizaron rápidamente en las redes sociales, transformando lo que iba a ser un hito de la gastronomía bonaerense en una nueva muestra de desborde y tensión urbana en el espacio público.