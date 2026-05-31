Escándalo en Berazategui: dos jinetes se batieron a rebencazos en pleno desfile del 25 de Mayo

Durante los festejos por el 25 de Mayo en el partido de Berazategui, el desfile tradicionalista se vio drásticamente interrumpido cuando dos jinetes comenzaron a agredirse físicamente a rebencazos limpios en plena vía pública, desatando escenas de tensión, gritos y descontrol entre los asistentes.

El insólito y violento episodio tuvo lugar sobre la avenida 14, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 131 y 132. En ese sector, cientos de vecinos —incluyendo a una gran cantidad de niños— se habían agolpado detrás de las vallas de contención para disfrutar del paso de los centros tradicionalistas locales.

Una discusión por el paso que escaló a la agresión física

De acuerdo con los testimonios brindados por los testigos y por integrantes de las propias agrupaciones criollas, el conflicto se originó por una discusión menor vinculada al orden de marcha y el espacio de paso de los animales mientras avanzaba la columna de caballos.

#25DeMayo 🐎🚨 Escándalo en Berazategui: dos jinetes se pelearon a rebencazos en pleno desfile



Una insólita y violenta pelea entre jinetes interrumpió el desfile patrio en Berazategui y terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados del día.



📌 El hecho ocurrió… pic.twitter.com/7AgoR539GY — ANDigital (@ANDigitalOK) May 26, 2026

Lejos de dirimir la diferencia de manera pacífica, la tensión verbal escaló en cuestión de segundos. Ante la mirada atónita del público, uno de los gauchos extrajo su rebenque (el látigo corto de cuero rígido utilizado en las tareas rurales) y comenzó a golpear con furia a su colega. El segundo jinete respondió de manera idéntica, desatando una feroz batalla campal aérea mientras ambos intentaban, al mismo tiempo, mantener el equilibrio y controlar el fuerte nerviosismo de sus respectivos caballos.

Peligro en el público y enérgico repudio institucional

La violenta secuencia generó pánico inmediato entre las familias presentes, dado que los movimientos bruscos y desbocados de los animales amenazaban con derribar el vallado e invadir la vereda donde se encontraban los espectadores. Ante el riesgo inminente, otros integrantes del desfile debieron intervenir de urgencia, tanto a pie como montados, para interponerse entre los agresores y lograr separarlos definitivamente de la escena.

Tras la viralización masiva de los videos grabados por los teléfonos celulares de los vecinos, las autoridades municipales y los coordinadores de las entidades tradicionalistas manifestaron su profundo repudio ante los hechos. Desde la organización lamentaron que la conducta irresponsable y violenta de dos personas empañara una festividad popular que demandó semanas de coordinación y que tenía como único fin rescatar las costumbres criollas de la región.