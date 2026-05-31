La Ombú propone una reUnión en La Plata

El sábado 6 de junio, desde las 21 horas, La Ombú presenta una noche de “reUnión” en el Teatro Favaloro de La Plata, sito en 67 y 115.

“La Ombú como única banda de la noche, con todos ustedes como siempre, pero también muchos colegas invitados, una lista larga y muchas sorpresas”, invita el reconocido grupo de reggae berissense.

Para el concierto en la sala del barrio Mondongo irán anunciando con el correr de los días los colegas con quienes compartiraron el escenario.

Desde las 21 horas la música estará a cargo de DJ @_camalion (Maxi Solis) y a las 22 será el comienzo de La Ombú & compañía, para finalizar cerca de la medianoche.

Las entradas ya están a la venta vía Passline; vía transferencias al 221 354 5704; Jason Rock de La Plata y CE-LE de Berisso.