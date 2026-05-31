Pueblos bonaerenses: impulsan proyecto para promover el turismo rural

El desarrollo económico y la conectividad social de las pequeñas poblaciones del interior de la provincia de Buenos Aires se encaminan hacia un nuevo marco regulatorio. En la Legislatura bonaerense, se presentó un proyecto de ley que propone modificar de forma estructural la Ley Provincial N° 13.251, con el objetivo central de incorporar al turismo rural como una herramienta estratégica para reactivar las economías regionales, frenar el éxodo poblacional y potenciar el empleo genuino en los pueblos bonaerenses.

La iniciativa legislativa, impulsada por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Natalia Quintana, busca que el turismo rural deje de ser una actividad aislada y se transforme en un eje prioritario de las políticas públicas territoriales. De este modo, se pretende acompañar a los pequeños emprendedores locales en la puesta en valor de la identidad, el patrimonio cultural, los hitos históricos y las riquezas naturales de cada comunidad.

Convenios con municipios y prioridad para los pueblos más postergados

El texto del proyecto apunta a profundizar de manera directa la articulación institucional entre el Gobierno provincial y los distintos municipios. A través de la firma de convenios específicos y el despliegue de asistencia técnica coordinada, se busca diseñar estrategias de desarrollo local que se adapten de forma precisa a las necesidades y particularidades de cada territorio en el interior bonaerense.

Asimismo, la propuesta establece un criterio de equidad territorial al determinar que se priorizará a aquellas localidades que registren mayores dificultades de desarrollo o indicadores de vulnerabilidad socioproductiva. El objetivo es facilitarles un acceso preferencial y ágil a los programas provinciales vigentes vinculados al financiamiento, la promoción turística y el fortalecimiento social.

“La iniciativa apunta a generar más oportunidades en el interior bonaerense, promoviendo un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad local”, destacó la senadora radical Natalia Quintana al fundamentar el alcance de la reforma.

Optimización de recursos sin costo para el presupuesto provincial

Uno de los puntos clave del proyecto de ley para garantizar su viabilidad y debate en las comisiones parlamentarias es que no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni genera mayores erogaciones presupuestarias para el erario público de la Provincia.

Por el contrario, la reforma plantea una optimización y readecuación integral de las herramientas técnicas, de control y de fomento que ya existen en el Estado bonaerense, permitiendo mejorar de manera inmediata la implementación y el impacto real de las políticas públicas en el territorio nacional.