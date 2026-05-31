Zárate: apartan al subsecretario de Seguridad tras la detención de su hijo por robo

Una violenta persecución con tiroteo en el norte del Conurbano bonaerense derivó en un sismo político e institucional para la gestión local. En la ciudad de Zárate, un megaoperativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval Argentina culminó con la detención de cinco delincuentes, entre los cuales se encontraba el hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, Alejandro Ferreyra. Tras la gravedad del hecho, el intendente Marcelo Matzkin desplazó de inmediato al funcionario de su cargo.

El violento episodio se desencadenó cuando las cámaras lectoras de patentes del sistema de monitoreo municipal detectaron la circulación de un automóvil Volkswagen Vento que registra un pedido de secuestro activo por robo. Al intentar ser interceptado por los móviles policiales, los ocupantes del vehículo emprendieron una veloz fuga e iniciaron un feroz enfrentamiento armado a los tiros contra los efectivos en las calles del barrio Villa Angus.

#Policiales 🚔🚨 Así fue el tiroteo en el que participó el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate y que provocó su apartamiento tras la detención por robo



El intendente Marcelo Matzkin desafectó de forma preventiva a Alejandro Ferreyra, luego de que su hijo fuera detenido… pic.twitter.com/Ngg0N3yazu — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

Persecución, tiroteo y un detenido con frondoso prontuario

El tiroteo, que generó extrema tensión entre los vecinos de la zona, finalizó con el cercamiento y la captura de los cinco sospechosos. Al momento de identificar a los delincuentes, las fuerzas de seguridad constataron que uno de ellos era Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, hijo mayor del entonces subsecretario de Seguridad local. El detenido ya contaba con un pedido de captura vigente en una causa por robo.

Durante el procedimiento judicial y policial en el lugar, los efectivos lograron el secuestro de diversas armas de fuego de grueso calibre, abundante cantidad de municiones y los vehículos utilizados por la banda delictiva para intentar escapar.

La decisión del intendente Matzkin: "Debemos ser ejemplares"

A raíz del impacto institucional, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde confirmó la drástica medida política de apartar preventivamente de sus funciones al subsecretario Alejandro Ferreyra mientras la justicia penal investiga el accionar de la banda criminal. Por su parte, el funcionario saliente aclaró ante las autoridades que no mantenía contacto fluido con su hijo mayor de edad, quien ni siquiera residía en la localidad.

Ante el hecho de público conocimiento en la cual uno de los hijos del Subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar he tomado la decisión… pic.twitter.com/jFC63ZGqJ1 — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) May 26, 2026

"Ante el hecho de público conocimiento en el cual uno de los hijos del Subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, he tomado la decisión de desafectar preventivamente al subsecretario", explicó el jefe comunal en su cuenta de X.

En esa misma línea, Matzkin sentenció de forma contundente el criterio de su administración ante hechos de esta índole: "Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o mantos de duda. Debemos tener en nuestra conducta el motivo para que nos crean, sin importar lo doloroso e incómodo que sean las medidas".