Encuesta: Milei retiene un 37% de apoyo pero más del 61% pide un cambio

A poco más de un año para la próxima cita en las urnas, los principales analistas políticos ya evalúan el escenario de cara a los próximos comicios presidenciales. Un reciente estudio de opinión pública realizado a nivel nacional por la consultora Synopsis, bajo la dirección del politólogo Lucas Romero, analizó de forma exhaustiva las proyecciones para las elecciones de 2027 y el piso electoral del presidente Javier Milei.

El informe arroja un escenario fuertemente polarizado: el mandatario libertario conserva una base de apoyo electoral consolidada y sumamente competitiva, pero al mismo tiempo enfrenta un elevado techo de rechazo y una creciente demanda de renovación por parte de la ciudadanía.

El núcleo duro y los votantes con reparos

De acuerdo con los datos recolectados por la consultora, Javier Milei mantiene un piso firme de apoyo electoral del 37.2% de cara a su eventual carrera por la reelección en 2027. Al desglosar este porcentaje de acompañamiento, el estudio técnico revela la composición interna del votante oficialista:

Núcleo duro: Un 12.4% de los encuestados manifiesta un respaldo irrestricto y consolidado hacia la figura presidencial.

Acompañamiento crítico: Un 24.8% restante de esa base electoral afirma que votaría nuevamente al espacio oficialista, aunque lo hace manifestando ciertas dudas, reparos o condicionado por la marcha de la gestión socioeconómica.

Este bloque cercano al 40% posiciona a la fuerza gobernante como un actor central y sumamente competitivo en cualquier tablero político de cara al mediano plazo.

Un alto rechazo y la marcada demanda de un cambio de rumbo

La otra cara de la moneda que expone el relevamiento de Synopsis muestra los límites estructurales que enfrenta el oficialismo. Según la encuesta, el 61.5% de los consultados manifestó de manera abierta que prefiere un cambio respecto de la situación política y económica actual del país.

Este reclamo generalizado se traduce en la búsqueda de una alternativa de oposición y expone un clima de marcada fatiga social frente a las reformas implementadas. No obstante, el principal desafío de ese universo crítico radica en la actual fragmentación de la oposición, que por el momento no logra capitalizar ni unificar ese descontento en un único liderazgo competitivo.