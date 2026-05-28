Pitu Salvatierra busca crear un programa de desendeudamiento popular

Ingresó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para crear el Programa de Desendeudamiento Popular. Presentado por el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra en articulación con La Poderosa, Movida Ciudad, Lucía Cavallero y la economista Mercedes D’Alessandro, el objetivo es “aliviar a las personas endeudadas y ponerle freno a un modelo económico que hoy funciona como mecanismo de extracción de ingresos sobre sectores populares, trabajadores informales y pequeños comercios de la Ciudad”.

La iniciativa busca dar respuesta a un problema que creció de manera acelerada en los últimos años: “la expansión de un modelo donde tarjetas, billeteras y préstamos reemplazan ingresos que ya no alcanzan”.

¿Qué propone?

El proyecto propone el otorgamiento de créditos no bancarios a tasa subsidiada por el Gobierno de la Ciudad para cancelar deudas previas con bancos, billeteras virtuales, financieras y prestamistas informales, mediante mecanismos accesibles para personas que muchas veces trabajan en la informalidad o no pueden acreditar ingresos de manera tradicional.

En este sentido, la iniciativa señala que “en la Ciudad de Buenos Aires el endeudamiento dejó de ser una situación excepcional para convertirse en un mecanismo estructural de supervivencia. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, alquiler, medicamentos o capital de trabajo, el crédito, muchas veces caro y con condiciones opacas, se vuelve la única puerta de acceso a los consumos básicos”

Los principales puntos

---) Negociación directa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las entidades financieras y no financieras de crédito.

---) Reemplazo de crédito privado por crédito social con tasa subsidiada;

---) Seis meses de gracia antes de comenzar a pagar;

---) Cuotas fijas y accesibles;

---) Prohibición de exigir garantías onerosas;

---) Posibilidad de refinanciación;

---) Acompañamiento psicológico, comunitario y formación financiera;

---) Mecanismos específicos para abordar deudas informales;

---) Producción de estadísticas públicas sobre endeudamiento en la Ciudad.

“La deuda se volvió un mecanismo de transferencia de ingresos desde los hogares hacia el sistema financiero. Este proyecto busca recuperar la capacidad de vida para miles de familias porteñas”, detalla el proyecto.

Se prioriza a receptoras de AUH, jubilados de la mínima, trabajadoras de casas particulares, personas travestis y trans, jóvenes, personas con discapacidad, personas de barrios populares, trabajadores y trabajadoras de la economía popular y pequeños comercios.

La propuesta se apoya en la ampliación de un fondo ya existente en la Ciudad (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social) para financiar el programa mediante el aporte de las propias entidades financieras bajo el principio de compensación por extracción de rentas derivadas del sobreendeudamiento.

El proyecto establece la corresponsabilidad de los bancos, billeteras virtuales y entidades de crédito ante los préstamos otorgados y propone la reestructuración de las deudas mediante quitas, reducción de intereses y suspensión de mecanismos de cobro abusivos.

Presentación oficial

Será el martes 2 de junio, a las 14 horas en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además del legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, participarán del panel: Negra Albornoz, referenta nacional de la Garganta Poderosa; la socióloga Lucía Cavallero, referenta de Movida Ciudad y la economista Mercedes D'Alessandro. La moderación estará a cargo del periodista Hernán Nucera.