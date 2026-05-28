La Municipalidad de La Plata creará un sistema único para licitar servicios comunales

El intendente de La Plata, Julio Alak, firmó este martes un convenio con el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis, para recibir asistencia de la casa de altos de estudios y avanzar en el desarrollo de un sistema único de contratación de servicios municipales mediante licitación pública.

“Queremos construir mecanismos más transparentes, eficientes y modernos para garantizar mejores servicios a los vecinos y vecinas de La Plata”, sostuvo el alcalde de la capital bonaerense tras la rúbrica del acuerdo, y remarcó la importancia de “trabajar junto a la universidad pública para incorporar herramientas técnicas y de gestión”.

Por su parte, Actis destacó que “desde la Facultad de Ingeniería vamos a colaborar con el Municipio aportando asesoramiento técnico y recursos humanos con el objetivo de mejorar los servicios y hacerlos más eficientes”.

Acordamos con la Facultad de Ingeniería de la UNLP recibir asistencia para la creación de un sistema único de contratación de servicios municipales mediante licitación pública.



Con asistencia técnica de la universidad pública, vamos a incorporar criterios objetivos, unidades de… pic.twitter.com/ptnGLQ8nII — Julio Alak (@Julio_Alak) May 26, 2026

A partir del convenio, la Facultad de Ingeniería asistirá técnicamente a la Municipalidad para la concreción de un sistema que permitirá establecer criterios unificados para la contratación de servicios municipales.

La iniciativa busca adecuar los mecanismos de contratación municipales a las recomendaciones formuladas recientemente por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Entre otras cuestiones, el nuevo esquema impactará en contrataciones vinculadas al barrido en delegaciones, tareas de limpieza, zanjeo y mantenimiento de espacios públicos en distintos barrios del partido.

En ese marco, el equipo técnico de la UNLP brindará asesoramiento sobre la implementación del sistema, la definición de parámetros de evaluación y las unidades de medida que deberán aplicarse.