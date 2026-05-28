“Quemado”: Fernando Sanjiao y su receta para reírse de la tragedia

Después de celebrar a sala llena sus 20 años de stand up en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Sanjiao presenta su nuevo show: Quemado, todo un síntoma de esta era.

En el marco de la gira, uno de los grandes referente de la comedia vernácula desembarca en el Teatro Metro de La Plata, este viernes 29 de mayo a las 21 horas. Las entradas pueden adquirirse vía web y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53.

Pese a que su debut en La Plata arrancó con un tropezón, el vínculo con el público de la capital bonaerense es muy sólido y se potencia visita a visita. “La primera vez en la ciudad fue en la Vieja Estación, con Malena Guinzburg y Pablo Fabregas, llegué al escenario... me caí, la gente pensó que estaba guionado porque me levanté como divertido, pero ¡lo que me dolían las manos después!”, confiesa ante ANDigital tras su involuntario homenaje a Ricky Maravilla en los almuerzos de Mirtha Legrand.

Formador de comediantes como Luciano Mellera y Fernanda Metilli, Sanjiao es un experto en el arte de la comedia, y famoso por sus videos viralizados en redes como “el tímido”, “sanguchitos de miga” y “eso fue una joda y quedó”. Además, cuenta con un especial en Netflix y 7 en Comedy Central Latinoamérica y España, además de haber llevado su comedia a una docena de países.

Humor en tiempos de penurias

“La crisis siempre golpea, de eso no hay duda, pero la gente al revés de lo que se cree, está con más ganas de pasar un buen momento. Cuando está bajón, quiere disfrutar más la salida. Y te lo dicen, ‘qué bueno reírse en estos tiempos’, hay un lindo reconocimiento”, resalta el comediante.

Además, pone de relieve que “en Argentina somos de reírnos bastante de la tragedia, estamos abiertos a querer reírnos, no taparlo o decir ‘no lo hablemos’. Obvio que hay temas y temas, pero en general con las crisis y los padecimientos económicos se busca la veta divertida”.

“La cosa es casi semanal porque todo muere rápido, hay que aprovechar rápido porque así son estos tiempos. Sale algo, hay diez memes y se hicieron todos los chistes”, suma en torno al vértigo actual de la conversación pública y digital.

Estar quemados

En este, su show más potente, Fernando asevera que al estar quemados, “sentimos que no llegamos a nada, que todo se nos va de las manos”.

“Nos gusta reírnos de eso, las personas se ven reflejadas en ese sentir de no parar nunca, ¿por qué estamos tan quemados? Las redes sociales, la presión de hacer todo lo que nos dicen que tenemos que hacer y cumplir con todo lo que nos dicen que tenemos que cumplir. Desde el mindfulness, el éxito… los pibes de 18 años en Dubai con un Rolex diciendo que sos tu obstáculo para tu éxito, que la culpa es tuya; dificultades de la crianza, de la conviviencia”, enumera.

“Me gusta hablar de esto, las particularidades de la clase media y cómo nos hablaban del sacrificio de no parar de laburar nunca, pasarla mal”, suma.

Morir de corrección política

En cuanto a las dificultades con las que se está topando el humor para gambetear la cada vez más baja vara de la cancelación y las susceptibilidades, Fernando sienta postura: “Trato que mi humor sea honesto, coherente, que lo que me pasa lo digo, lo que me supera, lo digo. Mi público me conoce mucho, se genera un contexto en el show que me permiten decir lo que digo. Hay cosas que pueden ser incorrectas, pero aviso que me supera, que está mal. Soy un personaje culposo, todo pasa mucho por mí, no hay mucho que decir. El tamiz es si se puede sacar en contexto sobre todo en redes, que te van a putear…”.

Finalmente, teniendo en cuenta su amplio recorrido por América Latina y los públicos disímiles, sostiene que “hay cosas que nos atraviesan, aprendí cómo adaptarme, qué material funciona, hay cuestiones locales, pero tenemos cosas en común como crianzas, los sacrificios, las culpas, la convivencia. La actualidad económica y política nos pega parecido en general, hay puntos comunes. Sí hay que adaptar palabras para que se entienda un chiste quizás”.

Taller de comedia como aperitivo

Antes de la función en el Teatro Metro, Sanjiao presentará desde las 17 horas una masterclass sobre la cocina del stand up destinada a comediantes, actores de teatro y curiosos de la comedia.

Será de 17 a 19 horas en Tres Empanadas (43 N° 1349 esquina y 22). La inscripción está abierta a través de las redes.

