¿Cómo empezar a invertir en CEDEARs si sos principiante?

Durante años, invertir en empresas como Apple, Amazon o Coca-Cola parecía una posibilidad lejana para muchos argentinos. Sin embargo, el mercado local desarrolló instrumentos que permiten acceder a compañías globales sin abrir cuentas en el exterior ni mover fondos fuera del país. En ese contexto, los CEDEARs empezaron a ganar protagonismo entre quienes buscan diversificar sus ahorros.

Pero más allá del entusiasmo, lo primero que surge en alguien que recién empieza es una batería de preguntas concretas. Qué son. Cómo funcionan. Cuánto dinero se necesita. Qué riesgos tienen. Y si realmente son adecuados para un perfil sin experiencia previa.

¿Qué es un CEDEAR y qué significa invertir en uno?

Un CEDEAR, o Certificado de Depósito Argentino, es un instrumento que se negocia en el mercado local y representa acciones —o fondos cotizados como ETF— que cotizan en bolsas del exterior, como el Nasdaq o el NYSE.

Cuando una persona compra un CEDEAR en la Bolsa argentina no adquiere directamente la acción en Estados Unidos, sino un certificado emitido localmente que replica su comportamiento. Ese certificado permite acceder a los derechos económicos que la acción original, como el cobro de dividendos cuando la empresa los distribuye.

Su precio está determinado por tres elementos: la cotización de la acción subyacente en su mercado de origen, el tipo de cambio contado con liquidación y el ratio de conversión establecido para cada compañía. Este ratio indica cuántos CEDEARs equivalen a una acción completa, lo que permite invertir en fracciones y acceder a empresas de alto valor con montos más bajos.

¿Cómo funcionan los CEDEARs?

El precio de un CEDEAR depende de dos variables principales. Por un lado, la cotización de la acción original en su mercado de origen. Por otro, el valor del dólar contado con liquidación.

Esto significa que si la acción sube en Nueva York, el CEDEAR tiende a subir. Y si el dólar financiero se mueve, también impacta en su precio en pesos. Esa doble referencia explica por qué pueden variar incluso cuando no hay noticias relevantes de la empresa.

Además, cada CEDEAR tiene un ratio de conversión. Ese ratio indica cuántos certificados equivalen a una acción completa. En algunos casos se necesitan 10 CEDEARs para representar una acción; en otros, 72 o más. Este mecanismo permite acceder a compañías de alto valor con montos más bajos.

Cómo operar CEDEARs desde Argentina paso a paso

Operar CEDEARs desde el mercado local es un proceso digital y relativamente directo. Los pasos básicos son los siguientes:

• Abrir una cuenta comitente en un intermediario regulado por CNV . El alta suele realizarse online, validando identidad y completando datos fiscales.

• Transferir fondos desde una cuenta bancaria del mismo titular hacia la cuenta de inversión. No se admiten transferencias de terceros.

• Buscar el CEDEAR por su ticker dentro de la plataforma. Cada empresa o ETF tiene un código específico.

• Ingresar la cantidad deseada y confirmar la orden, eligiendo el plazo de liquidación (contado inmediato, 24 o 48 horas según disponibilidad).

Una vez ejecutada la operación, el CEDEAR pasa a formar parte de la cartera del inversor. Su cotización se moverá según el precio de la acción en el exterior, el tipo de cambio contado con liquidación y el ratio de conversión correspondiente.

¿Qué broker es recomendable para principiantes que quieran empezar a invertir en CEDEARs?

Aunque la operatoria básica es similar entre intermediarios, la experiencia puede variar bastante para quien recién empieza.

Un principiante suele beneficiarse de plataformas que:

• Presenten la información de forma clara y ordenada.

• Muestren el ratio de conversión sin necesidad de buscarlo externamente.

• Expliquen cómo influye el dólar financiero en el precio.

• Permitan operar tanto en pesos como en dólares desde la misma cuenta.

• Ofrezcan contenidos educativos o acompañamiento inicial.

Una alternativa conocida es Balanz, que permite operar desde su web o app, comprar CEDEARs individuales o carteras agrupadas (“packs”), visualizar el ratio de conversión y acceder a más de 250 compañías internacionales y ETF disponibles en el mercado local. También posibilita operar tanto en pesos como en dólares y recibir dividendos en dólar cable cuando la empresa subyacente los distribuye.

Para alguien sin experiencia previa, la diferencia suele estar menos en la comisión puntual y más en la claridad de la información y en la facilidad para entender qué se está comprando.

Qué tener en cuenta antes de dar el primer paso

Empezar a invertir en CEDEARs no requiere grandes sumas ni conocimientos técnicos avanzados, pero sí cierta disposición a entender cómo se forma el precio y qué factores pueden afectarlo. La combinación entre mercado internacional y tipo de cambio local introduce una dinámica que no siempre se percibe a simple vista.

Para un principiante, la pregunta no suele ser solamente qué empresa elegir, sino cuánto tiempo está dispuesto a mantener la inversión y qué nivel de volatilidad puede tolerar sin tomar decisiones impulsivas. La renta variable implica movimientos, y esos movimientos forman parte del recorrido.