El drama de los yerbateros: “Mucha gente se va a trabajar a Brasil porque les pagan más”

La productora yerbatera misionera Susana Cuadra, de Colonia Itatí, ubicada a unos 30 kilómetros de Andresito, dio cuenta del creciente deterioro económico y social que atraviesan las familias rurales tras la caída del precio de la hoja verde y las medidas de desregulación del mercado.

“Se hizo un DNU que nos sacó todas las oportunidades, sin pensar en el productor”, lamentó, para luego precisar que el precio que recibían por la yerba cayó abruptamente en pocos meses: “En ese tiempo teníamos la yerba vendiéndose a 380 pesos. En una semana cayó el precio a 240”.

La productora relató que el impacto ya no se limita a la rentabilidad del sector, sino que afecta directamente la vida cotidiana de las familias rurales. “No se deja la educación de un hijo en la secundaria. Es triste. Vos le prometés cosas a tus hijos y después no les podés dar”, confesó en declaraciones a Radio 10.

💥 "ES DOLOROSO NO PODER DARLE A NUESTROS HIJOS"



🎙️ El testimonio de Susana Cuadra, productora yerbatera de Colonia Itatí, en comunicación con @Gatosylvestre.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/I80WNlmj9w — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 26, 2026

Asimismo, señaló que el productor no recibe los beneficios de los aumentos que sí perciben los consumidores en las góndolas. “Cuando uno va a comprar un kilo de yerba, la yerba aumentó. No bajó el precio. ¿Quién se lleva lo que aumenta? El productor no”, reprochó.

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, la mujer describió la desesperación que atraviesan muchos trabajadores y pequeños productores de la zona fronteriza con Brasil. “Mucha gente se va a trabajar a Brasil porque les pagan más. No es elegir irme a otro país; te empujan a irte”, fustigó.

“Mucha gente se fue. Familias enteras que se fueron”, acotó, para luego responder a quienes plantean que los yerbateros deberían diversificar la producción para enfrentar la crisis. “Nosotros no plantamos solo yerba. Soy tabacalera, crío gallinas, tengo maíz, mandioca”, enumeró.

Sin embargo, aclaró que eso tampoco alcanza para sostener a las familias. “Yo no voy a pagar la universidad de mi hija con una bolsa de mandioca”, señaló.

La productora remarcó que la situación golpea incluso a quienes trabajan todos los días en sus chacras. “Cuando yo hablo de crisis, no estoy hablando de que no comí. Estoy hablando de que trabajamos todo el día y aun así no alcanza”, explicó.

Finalmente, Cuadra rechazó la idea de que los productores sean empresarios alejados de la realidad rural. “Aunque me vea con cara de empresaria, mi marido está trabajando acá. Nunca caminaron en los yerbales para entender lo que pasa”, remató.