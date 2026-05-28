Imparable caída del consumo masivo

El consumo masivo bajó en abril 3,8 % en forma interanual y 4,7 % con respecto a marzo, según un estudio de la consultora Scentia. De esta forma, en el acumulado del primer cuatrimestre del año, el indicador de volumen para el total de canales de comercialización se ubica en un -3,3 por ciento.

Al analizar el desempeño por canales de unos 8 mil puntos de venta de todos el país, el sondeo dio cuenta que los supermercados de cadena sufrieron una baja del 4,5 % interanual y los autoservicios independientes retrocedieron un 3 por ciento.

En tanto, el sector mayorista también registró una caída del 4,5 %, mientras que el canal de kioscos y comercios tradicionales marcó un descenso del 4,8 por ciento y, en contraste, el e-commerce creció un 40,4 por ciento.

Por su parte, las farmacias presentaron una variación positiva del 0,1 %, mientras que en el desglose por categorías de productos, la canasta de alimentación cayó un 3,6 por ciento.

Las mermas se localizaron en los rubros de “impulsivos”, con un -12 %, seguidos por “perecederos” con un -7,8 % y “desayuno y merienda” con un -7,6 por ciento.

Por el contrario, el rubro de bebidas con alcohol aumentó un 6,7 % y las bebidas sin alcohol un 4 por ciento.