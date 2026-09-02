Escándalo en Morón: hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria y está prófuga

Un verdadero sismo político y judicial sacude al partido del oeste del Conurbano bonaerense. En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron más de medio kilo de cocaína y armamento en el domicilio de una funcionaria de la Municipalidad de Morón, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia con un pedido de captura activo en su contra.

Se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, quien ejercía funciones políticas de alta jerarquía como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la comuna. Al tomar conocimiento del resultado del megaoperativo por presunto narcotráfico, el intendente de Morón, Lucas Ghi, procedió a desplazar de inmediato a la mujer de su cargo.

El allanamiento tuvo lugar en la vivienda que Ortigoza alquilaba sobre la calle Isabel Pardo, en la localidad de Castelar sur. Allí, los uniformados federales incautaron un ladrillo y piedras compactas que arrojaron un pesaje de 509 gramos de cocaína, además de 26 gramos de marihuana, balanzas de precisión digitales y municiones de armas de fuego.

Acusada de integrar una banda de narcomenudeo

La exfuncionaria comunal quedó imputada en una causa penal por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. La principal hipótesis de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 9 de Morón apunta a que Ortigoza integraba una red de narcomenudeo que operaba en la zona oeste, presuntamente liderada por su novio, Ángel Daniel Paz, quien también posee orden de detención y permanece prófugo.

Tras verse cercada, la exdirectora municipal hizo trascender una polémica justificación defensiva a través de su entorno: alegó que la sustancia prohibida pertenecía a una pareja que había dejado "cosas en su casa" y prometió entregarse a las autoridades judiciales una vez que "la situación se aclare".

Lucas Ghi rompió el silencio: "Profundamente decepcionado"

Ante la gravedad institucional del hecho, el intendente de Morón brindó declaraciones periodísticas donde ratificó el apartamiento de la imputada, que se hizo efectivo el último viernes cuando estalló la investigación interna.

"Estoy profundamente decepcionado. Pusimos todos los elementos a disposición de la justicia para que nada ni nadie interfiera en el curso de la investigación", manifestó Lucas Ghi.

El jefe comunal aclaró además que Ortigoza había ingresado al organigrama municipal durante el período administrativo anterior y que, hasta el momento del operativo técnico de la PFA, "nunca había mostrado nada raro" en su desempeño diario.

Por estas horas, las fuerzas federales de seguridad continúan desplegando tareas de campo en el Conurbano para dar con el paradero de la exfuncionaria y desarticular la totalidad de la banda delictiva.