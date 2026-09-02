Kicillof otorgó $4.000 millones a intendentes: ¿Qué municipios los reciben?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, un encuentro estratégico con jefes comunales para oficializar la entrega de fondos clave destinados al desarrollo local. Mediante la firma de nuevos contratos de Provincia Leasing, la administración bonaerense volcará una inversión superior a los $4.019 millones para que diversas localidades puedan adquirir bienes de capital de forma directa.

El acto se desarrolló en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, en La Plata. Allí se formalizó el desembolso de la denominada "Línea Municipios 2026", una herramienta financiera que permite a los distritos comprar maquinaria pesada, vehículos oficiales, equipamiento de salud, seguridad y tecnología para la ejecución de obras públicas y servicios urbanos.

¿Cuáles son los municipios beneficiados?

En esta oportunidad, los convenios fueron suscriptos por intendentes de diversos signos políticos, reflejando la transversalidad institucional del programa que ya alcanzó a más de 100 localidades bonaerenses. Los siete distritos que reciben el financiamiento en esta etapa son:

Moreno: Gestionado por la intendenta Mariel Fernández.

General San Martín: Representado por el intendente Fernando Moreira.

José C. Paz: Con la firma de la intendenta interina Lorena Espina.

Carlos Casares: Bajo la gestión de Daniel Stadnik.

General Madariaga: Representado por el intendente Esteban Santoro.

Coronel Pringles: Gestionado por el intendente Lisandro Matzkin.

Rauch: Con la firma del intendente Maximiliano Suescun.

Cruce político por el rol de la banca pública

Durante su intervención, Kicillof ratificó el rumbo de su gestión de sostener la inversión en obra y equipamiento comunitario en un contexto de fuerte ajuste económico generalizado. Al mismo tiempo, aprovechó el escenario para marcar una fuerte diferenciación doctrinaria con la Casa Rosada y el comportamiento del sector financiero privado.

“Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestra banca pública”, sentenció el mandatario bonaerense.

#Inversión 🏦💰 Kicillof otorgó $ 4.000 millones a intendentes: qué municipios los reciben



El gobernador Axel Kicillof firmó contratos de financiamiento para la compra de maquinaria y equipamiento pesado con municipios a través de la línea Provincia Leasing, del @BancoProvincia.… pic.twitter.com/oj9wnCnSme — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

Por su parte, Juan Cuattromo ponderó el alcance federal de la herramienta crediticia: “Sabemos que el ahogo financiero por las políticas del Gobierno nacional llega a todos los rincones. A través de Provincia Leasing logramos llegar al 70% de la población de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

El encuentro contó además con el acompañamiento institucional de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.