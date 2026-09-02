Jóvenes Pordioseros festeja en el Vorterix 25 años de puro rock barrial

Jóvenes Pordioseros celebrará sus 25 años de carrera el sábado 13 de junio en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas). Las entradas puden adquirirse a través de la plataforma Allaccess.

Un imperdible festejo donde compartirá escenario con nuevos y viejos amigos, recorriendo las canciones que los consolidaron como parte esencial del cancionero del rock nacional.

Este show de celebración no será uno más para la banda liderada por Toti Iglesias, los clásicos de siempre y una selección de canciones que se suman para los viejos seguidores que sonaban en las noches del viejo Marquee, Cemento y hasta su llegada al Estadio Obras conformarán un repertorio de puro rock and roll.

Jóvenes Pordioseros son: Cristian ‘Toti’ Iglesias (voz y guitarra); Leo Raffa (bajo); Germán Drago (guitarra); Lucas Fiorentino (batería); Gustavo ‘Zorry’ Cejas (teclados) y Gabriel Delgado (guitarra).

Registro audiovisual

En esta noche única se estará registrando imágenes que formarán parte de su próximo documental “Descontrolado”, un testimonio visual de una las bandas más representativas del rock barrial reencontrándose con su público, su gente y viejos amigos en Buenos Aires.