Mercado Libre imputado en Provincia: se expone a multa millonaria

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una dura actuación de oficio contra la empresa MercadoLibre S.R.L. tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La firma tecnológica y de servicios financieros fue imputada formalmente por infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y afronta la posibilidad de recibir una sanción económica histórica.

La medida fue tomada a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, mediante su Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores. La imputación es el resultado de una fiscalización de oficio realizada sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio web de la compañía, donde se identificaron más de diez cláusulas que violan la Ley Nacional N° 24.240 y sus normativas complementarias.

La lupa estatal se posó sobre todo el "ecosistema MELI". El análisis abarcó tanto las condiciones generales de uso de la plataforma de comercio electrónico como los términos y condiciones de préstamos personales y las herramientas de pago de Mercado Pago.

Desde la cartera productiva bonaerense destacaron que el procedimiento administrativo se activó por iniciativa del propio Estado provincial, más allá de los reclamos individuales. En ese sentido, los datos oficiales exponen una realidad compleja: Mercado Libre es la empresa que más quejas acumula en territorio bonaerense, registrando 2.396 denuncias individuales en los primeros cuatro meses del año.

Los motivos de la imputación: desequilibrio y "contratos abusivos"

La autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas presentes en los contratos presentarían indicios de abusividad, encuadradas en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicaron las fuentes oficiales, los textos contractuales consagran un marcado desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, siempre en perjuicio de los usuarios.

Entre los puntos más críticos observados por los inspectores de la Provincia se encuentran:

Indeterminación de tarifas: Falta de claridad y previsibilidad en el cobro de comisiones y cargos.

Aceptación tácita: Modificaciones en las condiciones contractuales sin el consentimiento expreso del cliente.

Traslado de responsabilidades: Cláusulas que desligan a la firma por el uso no autorizado de cuentas o por eventuales fallas técnicas en el sistema.

Invasión de cuentas: Compensaciones unilaterales entre cuentas y débitos automáticos aplicados sobre cuentas de terceros ajenos al contrato original.

Jurisdicción exclusiva: Restricciones que obligan al consumidor a litigar en una jurisdicción fija, perjudicando su derecho a reclamar en sus zonas de residencia.

Plazos legales y el fantasma de una multa millonaria

Tras la notificación de la imputación, Mercado Libre cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito. Asimismo, deberá acreditar su personería y constituir domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata.

A nivel de resolución legal, el expediente administrativo abre dos caminos posibles para la multinacional tecnológica: la empresa tiene la alternativa de formular una propuesta de adecuación ante el Ministerio para modificar o suprimir de manera definitiva todas las cláusulas cuestionadas, lo que daría por cerrado el conflicto. De lo contrario, si el descargo es rechazado, la firma se expone a una multa que podría alcanzar los $1.815.000.000.