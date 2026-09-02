Julio Alak relanzó la agenda exterior de La Plata con la asunción de Daniel Lipovetzky

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un importante acto político e institucional en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde presentó los principales lineamientos de la agenda internacional que impulsará la comuna. La jornada estuvo signada por la transversalidad política y tuvo como eje central la asunción del exdiputado Daniel Lipovetzky al frente de la nueva Secretaría de Relaciones Internacionales de la ciudad.

El encuentro, que reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, autoridades consulares, representantes de cámaras productivas e integrantes de colectividades, sirvió como plataforma para relanzar el posicionamiento estratégico de la capital bonaerense en el exterior. Junto a Lipovetzky, también juraron Marcos Urtubey (subsecretario de Cooperación Internacional e Inversiones) y Francisco García Montes (subsecretario de Relaciones Internacionales).

“En este acto hacemos honor al fundamento de esta ciudad, que es cuna de la Unión Nacional”, destacó Alak durante su discurso.

El jefe comunal remarcó que La Plata cuenta con más de 800 mil habitantes, consolidándose como la segunda ciudad más poblada de la provincia de Buenos Aires. En ese marco de relevancia demográfica e institucional, Alak justificó la necesidad de mirar hacia el exterior: “Era indispensable dar respuesta a las sugerencias de los organismos financieros internacionales que, en momentos de dificultades, nos pueden ser muy útiles”.

El rol de Daniel Lipovetzky y la búsqueda de inversiones

Tras tomar posesión de su cargo, Daniel Lipovetzky analizó el nuevo rol de las administraciones locales en el escenario global y remarcó la importancia de romper el monopolio de la diplomacia tradicional. “La agenda internacional ha dejado de ser un tema exclusivo de los estados nacionales; el desarrollo de los municipios y de las regiones hace que la integración sea un tema de importancia para las ciudades”, afirmó el flamante secretario platense.

En sintonía con la amplitud de la convocatoria política, Lipovetzky subrayó que la gestión exterior de la ciudad evitará los alineamientos ideológicos rígidos. “Desde La Plata tenemos mucho para aportar; debemos aprovechar las oportunidades que nos da el mundo y ser amplios en cuanto a los vínculos, no enfocándonos en hacer seguidismo hacia un país determinado”, agregó, al tiempo que insistió en que la prioridad absoluta será defender el "interés platense y bonaerense".

Un dato político destacado de la jornada fue la presencia del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y del exsenador nacional Rodolfo Urtubey, quienes asistieron al recinto municipal para acompañar la jura de los nuevos funcionarios y fueron distinguidos oficialmente por la comuna como Huéspedes de Honor.

Los ejes de la inserción global platense

La reestructuración del área diplomática municipal apunta a profundizar una serie de políticas de inserción en redes globales que la gestión de Alak venía desplegando de forma preliminar:

Financiamiento europeo: La Plata logró el ingreso a Global Gateway , una red de financiamiento de la Unión Europea destinada a proyectos de modernización estatal, innovación tecnológica y aplicación de inteligencia artificial en la administración pública.

Liderazgo regional: La ciudad fue seleccionada para coordinar la Unidad Temática de Áreas Metropolitanas y Planificación Estratégica (período 2025-2027) dentro de la Red Mercociudades , utilizando como base el Plan Estratégico La Plata 2030.

Ronda diplomática: El Ejecutivo local mantiene canales activos de cooperación y diálogo con las embajadas de China, Brasil, España, Turquía, Suiza y la delegación de la Unión Europea, además del Consulado General de Uruguay.

Con este nuevo esquema de secretaría, el Municipio busca dotar de mayor volumen institucional a sus delegaciones para captar inversiones de capital extranjero y financiamiento multilateral en un contexto económico complejo.