“Fue el spoiler de la historia”: Moreau recordó las alertas de Massa sobre Milei

La diputada nacional Cecilia Moreau lanzó fuertes definiciones políticas y económicas al analizar el rumbo de la gestión de Javier Milei. En declaraciones televisivas, la legisladora de Unión por la Patria alertó sobre el impacto directo de las medidas oficiales en la vida cotidiana de los ciudadanos y rescató el rol estratégico del exministro de Economía, Sergio Massa, de quien aseguró que anticipó con precisión el escenario actual.

Al evaluar la situación social, Moreau remarcó “la gravedad del modelo y el programa de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados”. En esa misma línea, la dirigenta massista advirtió con preocupación sobre “el consecuente empobrecimiento del pueblo trabajador, el cual se está profundizando permanentemente y de manera acelerada”.

Hoy los argentinos están pensando cómo hacer para pagar las tarjetas y las tarifas.

El endeudamiento familiar es un gran problema colectivo, del que vamos a salir con política. pic.twitter.com/Kggi9Tsg9D — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) May 27, 2026

Las advertencias de Sergio Massa en la campaña electoral

Al ser consultada sobre los debates y discursos previos al balotaje, la diputada nacional valoró los pronósticos que realizaba el líder del Frente Renovador. "Fue el spoiler más grande de la historia. Pasó todo lo que dijo que iba a pasar con las universidades, los salarios, los aguinaldos, los remedios y el transporte público”, enfatizó Moreau.

“Ojalá se hubiese equivocado. Sergio dijo todo en la campaña y en el debate presidencial”, lamentó la legisladora respecto a la quita de subsidios y la desregulación de precios.

El nuevo rol de Massa y su diálogo con Kicillof y Máximo Kirchner

Respecto al presente político del ex candidato presidencial y su lugar dentro de la reorganización del peronismo, Moreau aclaró que su bajo perfil responde a una postura deliberada tras las elecciones. “Yo creo que él tomó la decisión personal de correrse de la función pública y de la centralidad política y mediática”, explicó.

Sin embargo, la diputada reveló que el exministro mantiene un rol activo en la articulación de la oposición tras bambalinas, funcionando como un nexo clave entre las distintas terminales del espacio:

Vínculos con gobernadores: Destacó que Massa mantiene un diálogo cotidiano con Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires) y con su par de La Rioja, Ricardo Quintela .

Articulación legislativa y partidaria: Confirmó conversaciones fluidas con el diputado Máximo Kirchner .

Apoyo gremial: Mantiene canales abiertos de comunicación con los principales referentes de las centrales sindicales (CGT y CTA).

“Es una voz que hace falta en el peronismo”, concluído Moreau, posicionando al líder del Frente Renovador como un actor de consulta indispensable para la reconstrucción política del movimiento de cara al armado opositor.