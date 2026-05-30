La Plata, ciudad de Dios: charlas, muestras y música para homenajear a Diego Maradona

La Municipalidad de La Plata invita a participar de una jornada especial para homenajear los 40 años del histórico “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona con la presencia estelar del relator Víctor Hugo Morales y destacadas figuras vinculadas al universo maradoniano.

Organizada por la Subsecretaría de Deportes de la comuna junto al proyecto solidario “Las 10 del 10”, la propuesta se desarrollará el sábado 30 de mayo desde las 16:30 en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

La iniciativa combinará deporte, cultura y memoria a través de una programación que incluirá un conversatorio encabezado por Víctor Hugo y el exarquero campeón del mundo Luis Islas, moderado por Florencia Sicilia y Matías De Mateo, además de invitados especiales.

Previo al inicio de la charla, el público podrá recorrer una muestra gráfica y artística con fotografías, ilustraciones y objetos maradonianos, además de stands de libros y revistas temáticas. También habrá intervenciones artísticas en remeras y pilusos para que quienes asistan puedan participar activamente y llevarse un recuerdo de la jornada.

Con inscripción previa en este enlace, el evento contará además con una exposición fotográfica vinculada al último período de Diego Maradona en La Plata y cerrará con música en vivo a cargo de Blues Motel, La Guardia Hereje y Cucuza Castiello.

Componente solidario

La entrada consistirá en la donación de kits escolares a beneficio de la Escuela N° 63 de Villa Fiorito, a la que asistió Maradona en su infancia y donde aprendió a leer y escribir, y del Hospital Eva Perón, donde nació.

Los kits deberán contener un cuaderno, dos lapiceras, dos lápices, una caja de lápices o crayones de colores, una regla y una goma de borrar.