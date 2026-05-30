RENAR elimina la tasa anual y extiende a 5 años la reinscripción de usuarios de armas

A través del Registro Nacional de Armas (RENAR), el Gobierno nacional avanzó en una nueva etapa de desregulación al modificar el régimen de reinscripción para usuarios de armas, eliminando tanto la obligación de realizar el trámite anualmente como el pago de la tasa correspondiente.

A partir de ahora, los Usuarios Colectivos, Comerciales, Cinegéticos y Entidades de Tiro deberán reinscribirse cada cinco años. El cambio rompe con el esquema anterior, que exigía renovaciones anuales, y -según se adujo- “reduce de manera directa la carga administrativa y los costos para el sector”.

Además, se elimina la tasa anual necesaria para mantener la inscripción vigente. En adelante, los usuarios deberán informar únicamente las modificaciones relevantes en sus condiciones dentro de los 30 días de producidas, lo que traslada el foco del sistema hacia el control de la información y no a la repetición de trámites.

Desde el RENAR indicaron que la medida apunta a “reducir la burocracia y acompañar a quienes desarrollan actividad en el sector, en línea con el proceso de simplificación y eficiencia del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei”.

Otros cambios

La reforma se suma a otros cambios recientes dentro del organismo, como la digitalización de trámites y la eliminación de renovaciones periódicas para determinados perfiles en actividad, consolidando un modelo más ágil, con menos intervención administrativa y mayor foco en controles efectivos.

Con este nuevo esquema, el sistema de registro de usuarios de armas “avanza hacia un funcionamiento más simple y previsible, con menos costos y menos cargas operativas, manteniendo los mecanismos de control pero eliminando instancias burocráticas innecesarias”.

Chalecos antibalas y protecciones balísticas

Por otra parte, el Registro Nacional de Armas avanzó en la modificación de la normativa aplicable a la certificación de chalecos antibalas y otras protecciones corporales, con el objetivo de “modernizar los procedimientos vigentes, incorporar estándares internacionales y adecuar el régimen a las nuevas condiciones técnicas del sector”.

La actualización permite aceptar certificaciones internacionales reconocidas, como NIJ, VPAM, Home Office y EN, lo que facilita la validación de productos que ya cumplen con exigencias técnicas utilizadas en otros países. De esta manera, el organismo mantiene los controles registrales y de seguridad, pero evita duplicaciones innecesarias que encarecían y demoraban los procesos de homologación.

Hasta ahora, el esquema vigente limitaba la incorporación de nuevos productos y concentraba el mercado en una cantidad reducida de empresas con capacidad de certificar bajo las condiciones locales. La modificación busca ampliar la oferta disponible, promover mayor competencia y generar mejores condiciones de acceso para organismos públicos, fuerzas de seguridad y usuarios autorizados.

La medida también forma parte del proceso de actualización integral de las normas técnicas vinculadas a materiales de usos especiales. En ese marco, se incorporan nuevos criterios para cascos antibalas mediante la Norma MA.03, se actualizan aspectos de las normas MA.01 y MA.02, y se ordenan mecanismos como la transferencia de certificados y la extensión a terceros.

Desde el RENAR señalaron que la modernización normativa “no implica una baja en los estándares de seguridad, sino una adecuación del sistema a criterios técnicos más ágiles, verificables y compatibles con referencias internacionales. El objetivo es reducir burocracia, mejorar la previsibilidad para el sector y sostener el control estatal sobre materiales sensibles”.

Resta mencionar que la normativa vigente sobre chalecos antibalas ya contempla requisitos técnicos, registrales, de etiquetado y control para fabricantes, importadores y exportadores de protecciones corporales, en el marco de la Resolución ANMaC 83/2023 y sus anexos.