sábado 30 de mayo de 2026 - Edición Nº4452

Política | 28 may 2026

Despreocupado

Intendente santafesino pidió licencia para ir al Mundial: “Nos olvidamos de todo y nos vamos”

“Fui al 98, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos”, dijo el jefe comunal de Funes, Roly Santacroce, quien intentó justifica su huida: “Trabajo mucho”.

Roly Santacroce.
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El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider ‘Roly’ Santacroce, confirmó que viajará a Estados Unidos casi un mes para seguir a la Selección argentina en el Mundial e intentó matizar su viaje con la fuerte carga laboral y que ir al evento deportivo es una tradición de amigos.

“Fui al 98, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, exclamó el alcalde, alineado a Provincias Unidas.

En este sentido, consignó que presenciará los primeros tres partidos de la Selección argentina y aclaró que el viaje ya estaba planificado. “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, se jactó Santacroce en declaraciones a Cadena 3.

Consultado sobre cómo quedará la gestión municipal durante esos días, Santacroce afirmó: “Pido licencia como siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo. Es lo que corresponde”.

Trabajo mucho, no tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder ir”, cerró el mandatario de Funes.

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