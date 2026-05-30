El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider ‘Roly’ Santacroce, confirmó que viajará a Estados Unidos casi un mes para seguir a la Selección argentina en el Mundial e intentó matizar su viaje con la fuerte carga laboral y que ir al evento deportivo es una tradición de amigos.

“Fui al 98, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, exclamó el alcalde, alineado a Provincias Unidas.

En este sentido, consignó que presenciará los primeros tres partidos de la Selección argentina y aclaró que el viaje ya estaba planificado. “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, se jactó Santacroce en declaraciones a Cadena 3.

#Compromiso ⚽🤦🏻‍♂️ Intendente santafesino pidió licencia para ir al Mundial: “Nos olvidamos de todo y nos vamos 17 días”



El intendente de Funes, Roly Santacroce (@SantacroceRoly), confirmó que se tomará licencia para viajar al Mundial 2026 junto a un grupo de amigos y seguir a la… pic.twitter.com/mvL2TePI4b — ANDigital (@ANDigitalOK) May 28, 2026

Consultado sobre cómo quedará la gestión municipal durante esos días, Santacroce afirmó: “Pido licencia como siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo. Es lo que corresponde”.

“Trabajo mucho, no tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder ir”, cerró el mandatario de Funes.